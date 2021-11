Cesar Vega quiere versus con Yahaira Plasencia en El artista del año: “A mí no me asusta”

Cesar Vega está muy entusiasmado con su participación en El artista del año, tanto así que ahora quiere enfrentarse a Yahaira Plasencia en el programa de Gisela Valcárcel. Tras la última gala de competencia, el salsero confesó que se sentiría muy contento de poder protagonizar una batalla artística con la cantante y bailarina peruana natural del Rímac.

“Me encantaría enfrentarme a Yahaira Plasencia en un versus. Los dos nos dedicamos a la salsa; de hecho, ella tiene una buena puesta en escena. Sin embargo, a mí no me asusta, me considero un hombre de armas tomar” , manifestó. “Así que si me enfrento a Yahaira espero que nos toque cantar una salsa para ponerle sabrosura a la noche”, añadió el ‘Sonerito de Huacho‘.

Yahaira Plasencia promete brillar en el programa conducido por Gisela Valcárcel. Foto: GV Producciones

De esta manera, Cesar Vega dejó muy en claro que está dispuesto a competir directamente con la exintegrante de Son Tentación o con cualquier participante, a fin de convertirse en el próximo ganador de El artista del año.

Cesar Vega opina sobre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt

Al ser consultado sobre el desempeño de las salseras en el escenario, Cesar Vega confesó que prefiere a Daniela Darcourt sobre Yahaira Plasencia.

“Daniela es una artista completa. Ella tiene una voz espectacular y un dominio escénico fenomenal. En el caso de Yahaira, también canta bien y tiene una personalidad increíble en el escenario. Las dos me parecen talentosas; sin embargo, me inclino por Daniela, por la amistad personal que tengo con ella”, mencionó el también salsero.

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt son las dos exponentes más famosas de la salsa peruana. Foto: América

Apoya a Ruby Palomino en El artista del año

Tras la polémica sobre el reality de Gisela Valcárcel, Cesar Vega dijo que Ruby Palomino debería ser salvada de la sentencia en El artista del año, ya que es una de las concursantes más fuertes.

“Elías (Montalvo) cuenta con una gran cantidad de fans, así que es difícil saber quién seguirá en competencia, pero me gustaría que Ruby se quede para enfrentarme con ella en un versus”, detalló el solista.