Antonio Pavón sobre su pedida de matrimonio a Joi Sánchez: “Ella quiere que sea en Cancún”

Antonio Pavón reveló estar muy feliz en su relación con Joi Sánchez con quien se comprometió el año pasado. En la última edición de América hoy, este miércoles 24 de noviembre, el ex chico reality contó que su novia desea casarse en Cancún, pero que aún no tienen fecha definida debido a la pandemia.

“Me encantaría, ya le pedí matrimonio el año pasado, y cuando se solucione todo, me casaré porque ella quiere algo grande. Ella quiere casarse en Cancún” , fue la respuesta del español a la pregunta de una de las presentadoras del magazine.

Hace unos días, el cantante en el mismo programa indicó que fue su novia quien le aconsejó llevarse bien con Sheyla Rojas. “Hay una persona que me ama, estoy enamoradísimo, y uno de sus consejos fue llevarme bien con la madre de mi hijo. Sheyla ama a Joi, Joi ama a Antoñito, y la comunicación entre ellas es lo más importante. Tienen muy buena comunicación para cuidar a Antoñito”.

PUEDES VER: Magaly Medina reveló que metió a Antonio Pavón a la farándula por pedido de su esposo

Torero feliz con la relación de Sheyla Rojas y ‘Sir Winston’

El español está muy contento con la felicidad que refleja Sheyla Rojas al entablar una relación sentimental con el empresario mexicano. “Hay complicidad para que el niño esté feliz. (...) Cuando la veo bien, me siento feliz. La veo enamorada y estable”, expresó.

Antonio Pavón revela quería conocer la pareja de Sheyla Rojas

El pasado 19 de octubre, el torero y la ex chica reality tuvieron un enlace con Amor y fuego donde contaron detalles de su amistad. Además, el cantante dijo que estaba preocupado porque no conocía a la nueva pareja de la modelo. “Me siento tremendamente feliz porque veo que la mamá de Antoñito está muy feliz, está muy tranquila y esa serenidad nos la ha transmitido aquí en casa. Algo que me preocupaba era saber quién era la pareja de Sheyla y me ha caído de put* madr*”.