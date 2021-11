Abogado de Andrea San Martín evalúa dejar de representarla en su proceso contra Juan Víctor

La batalla legal entre Andrea San Martín y el padre de su hija, Juan Víctor, parece un caso de nunca acabar. Esta vez, el abogado de la empresaria anunció que estaría considerando dejar de defenderla. Wilmer Arica, quien está representando a la influencer en dicho caso, aseguró que es ‘desgastante’ llevar este proceso, más aún cuando los medios de comunicación se ensañan con su patrocinada.

“Estoy evaluando conversar con mi patrocinada y dejar de ejercer su defensa legal” , mencionó en un mensaje para Amor y fuego.

Asimismo, pidió a la prensa tener cuidado al momento de informar sobre este tipo de casos, pues refirió que desacreditaron a Andrea San Martín por la forma en que abordaron este conflicto con Juan Víctor, y recordaron el enfrentamiento que tuvo en el pasado con Sebastián Lizarzaburu, con quien retomó su romance recientemente.

“Ya de por sí es muy desgastante llevar procesos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, más aún cuando los programas de televisión, en lugar de mostrar empatía y solidaridad con estas víctimas, lo que hacen es juzgarlas a través de sus conductas del pasado para desacreditarlas”, mencionó el abogado.

Abogado de Andrea San Martín pide no juzgar a las víctimas de violencia familiar

Ante las constantes críticas a las que son expuestas las mujeres que denuncian violencia psicológica o familiar como fue el caso de Andrea San Martín, su abogado pidió que haya más prudencia al momento de comentar sobre estos casos.

“Son uno de los motivos por los que muchas mujeres víctimas de violencia no denuncian hechos de este tipo, llevando a lo que conocemos como feminicidio. Reflexionemos” , agregó.

Juan Víctor vuelve a denunciar a Andrea San Martín por violencia familiar

Tras la negativa de Andrea San Martín para que Juan Víctor vea a su hija, el piloto no tuvo otra opción que volver a denunciar a la empresaria, debido a que no se está respetando el régimen de visitas.

“Según el régimen de visitas firmado el año pasado, el 18 de noviembre, me correspondía estar con mi hija el miércoles y jueves de la semana anterior, este martes, por hoy, y el próximo viernes, para pasar el fin de semana con ella... lamentablemente no tengo contacto con la mamá de mi hija, no me responde los mensajes de WhatsApp ni las llamadas. No tengo idea de dónde está mi hija, no sé nada de ella”, dijo Juan Víctor para Amor y fuego.