Yahaira Plasencia tendría a alguien en su corazón, según vidente: “La hace reír todos los días”

El corazón de la salsera peruana Yahaira Plasencia estaría latiendo fuerte por alguien especial, según comentó el reconocido vidente Yanely en una entrevista para El Popular. Comentó algunos secretos de los famosos de la farándula peruana, y uno de los que más sorprendió fue sobre la vida de la intérprete de “Y le dije no”.

El representante del Centro Metafísico Internacional leyó en las cartas del tarot aparentes secretos de su pasado y presente. “Su corazón late por un empresario, amigo de buenas vibras y que la hace reír todo el día, pero es una chica feliz”, comentó y precisó que, después de haber pasado una infancia dura, hoy se ha convertido en una mujer guerrera, bañada en aceite ante las críticas.

Yahaira Plasencia actualmente se encuentra concentrada para mantenerse dentro del reality El artista del año, bajo la conducción de Gisela Valcárcel. Durante su debut, aseguró que se encuentra enfocada en lograr ascender su carrera artística, tras el último incidente de hace siete meses donde fue encontrada escondiéndose dentro de una maletera cuando los efectivos policiales ingresaron a un domicilio donde se encontraba festejando a pesar de la restricción por la pandemia.

Cómo fue su debut en El artista del año

Gisela Valcárcel presentó a Yahaira Plasencia como una de las sorpresas más esperadas en la última temporada de El artista del año. Sin embargo, durante su primera presentación, el jurado notó varios detalles que hicieron que su debut no sea como el imaginado.

Yahaira Plasencia promete brillar en el programa conducido por Gisela Valcárcel. Foto: GV Producciones

Presentó dos canciones donde tuvo problemas de respiración y entonación en parte de las canciones. Frente a ello, Sergio George comentó que debe trabajar en técnicas de afinación para evitar que vuelva a pasar en futuras presentaciones. “Me siento tranquila, de hecho, todavía el tema de la respiración me juega un poco en contra, porque me gusta bailar todo el tiempo y eso hace que no dosifique bien mi aire”, dijo la cantante para una entrevista a GV Producciones.

Yahaira cumplirá con la reparación civil a Olenka Mejía

Plasencia confirmó mediante un post en su cuenta de Instagram que para finales del mes de diciembre ya le habrá depositado más del 40% de la reparación civil a Olenka Mejía, expareja de su hermano Jorge Placencia. El origen de esta pelea se dio cuando en el año 2018, la salsera dio declaraciones a Amor y fuego acerca de la pensión de alimentos que debía pasarle su hermano.

Yahaira Plasencia se pronuncia sobre pago de indemnización a Olenka Mejía. Foto: Yahaira Plasencia/ Instagram

Ante esa conversación, Olenka la denunció por difamación agravada, inclusive llegó a pedir cárcel para la ex chica reality. Sin embargo, ahora parece que las aguas se han tranquilizado, ya que Yahaira aseguró con el veredicto del juez de pagar los S/ 20.000 soles.