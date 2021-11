Wanda Nara sobre chats de Mauro Icardi: “Cuando vi el mensaje, agarré a mis hijos y me fui”

Este martes 23 de noviembre, la empresaria Wanda Nara rompió su silencio y habló por primera vez sobre el escándalo entre su esposo, el futbolista Mauro Icardi, y la actriz María Eugenia ‘China’ Suárez. Si bien es cierto que en su momento Nara se pronunció en sus redes sociales, esta vez fue diferente porque se le vio dando la cara frente a cámaras.

El suceso ocurrió en París, Francia, durante una entrevista exclusiva al programa de Susana Giménez. Por el momento, solo se ha emitido un adelanto de todo el programa, que se emitirá finalmente el 30 de noviembre por Paramount +. Sin embargo, este sneak peek (vistazo) ha sido suficiente para impactar a los televidentes con las declaraciones de Wanda.

Uno de los detalles que más impresionó ver cómo se tenía de fondo a la Torre Eiffel, ya que la conversación se llevó a cabo en el exclusivo hotel Ritz. “Ahora empieza el ‘Wandagate’”, comenzó diciendo la reconocida conductora televisiva. La primera pregunta fue la que toda la farándula argentina e internacional ansiaba conocer: “¿Cómo empezó esto? ¿Vos le viste el teléfono a Mauro?”, dijo Susana.

La verdad sobre la relación de Mauro Icardi con la ‘China’ Suárez

Todo comenzó en un viaje familiar. “Estábamos en un campo, estaban las nenas andando a caballo y busqué una foto en el teléfono. Ahí vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben”, señaló en referencia a la ‘China Suárez’, a quien decidió no mencionar en ningún momento.

Asimismo, reveló que no era la única vez que revisaba el celular de su esposo, pero que sí fue la primera vez que vio los chats entre el futbolista y la artista. “Lo primero que se me vino a la cabeza fue poner una historia”, señaló al recordar la polémica frase que colgó en una publicación de Instagram el 16 de octubre.

Mauro Icardi y Wanda Nara habrían retomado su relación por segunda vez. Foto: Mauro Icardi/ Instagram

Luego de ello, Wanda Nara comentó que se empezaron a generar varias versiones de lo sucedido, donde se tergiversaron los hechos o inventaron historias, y por ello también decidió hablar. ”Es el precio que una paga por ser famosa”, interpretó Susana Giménez. Asimismo, Nara aprovechó para desmentir la supuesta infidelidad de su esposo con una bailarina durante un viaje a Ibiza en 2018.

“Nunca tuvimos problemas de este tipo, te lo puedo jurar por mis cinco hijos. Cuando vi el mensaje, agarré a mis cinco hijos y en el primer avión me fui a Italia . Y él se vino en el avión atrás mío”, reveló la empresaria. Luego, comentó que ella no temía irse y comenzar de nuevo al afirmar que trabaja desde muy niña.

Wanda Nara perdonó y retomó relación con Mauro Icardi

Casi al final de la primera parte de la entrevista, Susana Giménez le preguntó a Wanda si Mauro Icardi y la ‘China’ Suárez llegaron a verse. “Confiamos los dos ciegamente en todo, yo pongo las manos en el fuego por Mauro, pero sentí que hubo un quiebre. Después, él me dijo que hubo un encuentro y que no fue nada. Yo pienso que podría haber pasado de todo, pero es verdad que no pasó nada”, añadió.

Luego, explicó el por qué decidió perdonar a su marido. ”Podemos seguir juntos, y volvería a empezar con él, porque fue él quien me mostró las cosas como pasaron, y está arrepentido. Yo creo en el perdón y creo en la palabra. Lo miré a los ojos, estuvimos solos y creo en su arrepentimiento”, dijo segura de sí misma.

Después de unos momentos, Mauro Icardi ingresó al set. El jugador abrazó a Susana Giménez y le dio un tierno beso a su esposa. “Yo no estoy arreglado, vine así nomás”, dijo el futbolista al justificarse por un look informal. “Pensé que quería cobrar por estar acá”, dijo Wanda sorprendida.