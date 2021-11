Tommy Portugal recibió una camiseta de Alianza Lima por parte de Hernán Barcos

Muy pocos artistas en la farándula nacional han decidido ocultar su admiración por los equipos del fútbol peruano. Por ejemplo, Tommy Portugal nunca tuvo problemas en declarar a los cuatro vientos que es un aficionado de Alianza Lima, ya que en sus redes sociales lo ha demostrado más de una vez. Incluso fue invitado por el propio club a la Noche Blanquiazul.

Ahora, el cumbiambero celebró en su cuenta de Facebook un año más de vida y mostró a sus seguidores el especial regalo que recibió por parte del delantero del cuadro blanquiazul, Hernán Barcos. El ‘Pirata’ le entregó su camiseta número 9.

“El mejor regalo de cumpleaños. ¡Arriba Alianza!”, escribió Tommy Portugal junto a los hashtags Pirata y Barcos. Asimismo, en una de las fotos subidas en su publicación, se logra apreciar que la camiseta está firmada por distintos jugadores del plantel de Alianza Lima como Jairo Concha, Wilmer Aguirre, Osling Mora, Edgar Benítez, entre otros.

Tommy Portugal siempre se declaró como un acérrimo hincha de Alianza Lima. Foto: Facebook Tommy Portugal

Tommy Portugal celebra el triunfo de Alianza Lima ante Sporting Cristal

Este último domingo 21 de noviembre, se llevó a cabo la primera final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal. El encuentro terminó con una importante victoria para el equipo blanquiazul, gracias al solitario gol de Hernán Barcos.

Como era de esperarse, Tommy Portugal utilizó su cuenta de Facebook para celebrar este triunfo que acerca a los íntimos al título nacional. “Estamos a un pasito, arriba Alianza Lima corazón. La alegría nos pertenece”, expresó el artista.

Tommy Portugal apoyaría a Estrella Torres en El artista del año

A pesar de haber terminado una larga relación de siete años con Estrella Torres, Tommy Portugal aseguró que no tendría ningún problema en apoyar a la cantante durante su paso por El artista del año. “Yo siempre la voy a apoyar, hemos quedado como amigos y si a mí me dicen, yo normal, no tengo problemas”, afirmó para El popular.