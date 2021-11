Rosángela Espinoza se muestra orgullosa al terminar su carrera universitaria

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la modelo Rosángela Espinoza mostró muy orgullosa la buena calificación que obtuvo al terminar su carrera de Marketing. Asimismo, no desaprovechó la oportunidad para mandar una indirecta a su ex programa Esto es guerra.

“Terminé mi último curso en julio. Yo terminaba el año pasado. Tuve que abandonar cursos porque se cruzaban con el horario de mi trabajo. Eso me dolía demasiado, cada vez que tenía que hacer eso. Este año todo fue distinto, porque sí o sí tenía que terminar la carrera y no rendirme”, señaló la ex chica reality en la publicación.

Desde su salida del reality de competencia, Rosángela Espinoza no ha dejado de mandar indirectas al programa, y en más de una ocasión afirmó tener pruebas sobre algunas situaciones que se daban dentro de Esto es guerra; sin embargo, todo sigue quedando en rumores porque hasta el momento no ha confirmado nada de lo dicho.

Rosángela Espinoza presenta show navideño

La ex chica reality Rosángela Espinoza sorprendió a sus seguidores al anunciar su debut como animadora de shows infantiles producidos por ella misma. Así lo dio a conocer el programa Amor y fuego mostrado la sesión de fotos que hizo la modelo para promocionar su nuevo negocio.

Además, señaló para el mismo reality: “A mi empresa, especializarme y seguir con mi carrera profesional. Hacer muchas cosas más que tengo en mente. Mis metas tengo que cumplirlas, el tiempo ya es mío”.

Rosángela Espinoza no está en los planes de Telemundo

Luego de que la empresaria Rosángela Espinoza publicara una fotografía en el set de Telemundo y empezaron rumores de que la ex chica reality sería el nuevo ingreso sorpresa a la casa televisora de Los Ángeles.

Sin embargo, la agencia de publicidad Graphicka descartó cualquier tipo de acuerdo o convenio con Espinoza para deslindar responsabilidades. Por su parte, la modelo aseguró que solo visitó los set de televisión intentando hacerse la visión a futuro de que ese sería su lugar de trabajo.