Rodrigo contra Magaly y Sheyla por asistir a corrida de toros: “La muerte y tortura no es cultura”

Rodrigo González criticó duramente a Magaly Medina y Sheyla Rojas por asistir a una corrida de toros el último fin de semana. A través de su cuenta oficial de Instagram, el presentador peruano de televisión expresó su total rechazo hacia este tipo de eventos y llamó inconsecuentes a las dos figuras de televisión por mostrarse juntas a solo meses de haber protagonizado un mediático enfrentamiento.

Por medio de sus historias, el compañero de Gigi Mitre compartió las imágenes en las que se aprecia a la conductora de Magaly TV, la firme junto a Sheyla, Antonio Pavón y Sir Winston, y escribió “¿Inconsecuente? ¡La Magaly ahora le descorcha las botellas a Sheyla y su agricultor, y se van de fiesta juntos!”.

A continuación, Rodrigo González difundió en Instagram las fotos de Sheyla Rojas y Magaly Medina en las corridas de toros, para luego acotar: “La Sheyla y la Magaly asisten juntas a un espectáculo de muerte y tortura animal. La muerte y la tortura no es arte ni cultura” .

Rodrigo González se burla de Alfredo Zambrano por cantar en entrevista

Durante la transmisión de su programa Amor y fuego, Rodrigo González se burló de Alfredo Zambrano por aparecer cantando en una entrevista que ofrecieron él y Magaly Medina a Día D.

“Más figureti ese pingüino, se la pasó cantando.(Magaly dijo) ‘Él no va a responder porque no le gusta el espectáculo’ y empieza a cantar”, comentó ‘Peluchín’.

¿Cómo inició la enemistad entre Rodrigo y Magaly Medina?

El presentador peruano contó que Magaly Medina impidió que lo contraten en ATV y detalló que su amistad terminó a causa de los constantes ataques de ella hacia su persona.

“Me decían: ‘¿Pero no es tu amiga? Entonces, ¿por qué se ha expresado así de ti? ¿por qué ha minimizado tu programa?, ¿por qué dice que a ustedes no los ve nadie? ¿por qué dice que las primicias son solo de ella?, ¿por qué pidió en ATV que no te contraten cuando se sabía que ibas a ingresar al mediodía?”, aseveró.