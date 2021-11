Miley Cyrus cumple 29 años: de Hannah Montana a estrella del rock

Miley Ray Cyrus cumple 29 años de vida este 23 de noviembre. La artista es considerada una de las más influyentes de la época y, hasta el momento, ha sabido qué hacer para no perder su fama después de su salida de las industrias de Disney, cuando la vimos dejar de ser Hannah Montana en el 2011. Durante toda su carrera, la intérprete ha llevado a cabo numerosos cambios de estilo musical y físico. Conoce aquí todo sobre la trayectoria artística de la cantante en la celebración de su natalicio.

Su vida como Hannah Montana

Miley Cyrus debutó como estrella infantil con la serie Hannah Montana. En su época, el programa fue todo un ‘boom’ porque llegó a ser una de las producciones más famosas de Disney con 8,4 millones de televidentes en la fecha de estreno. Desde ese momento, la fama de la artista ascendió con cada una de sus cuatro temporadas y una película. Luego de cinco años de “disfrutar lo mejor de dos mundos”, Miley Cyrus decidió dejar esa etapa de su vida, sin antes dejar varios éxitos, tales como “The best of both worlds”, “Nobody is perfect” y “He could be the one”.

Inicios como solista: Breakout y Can’t the be tamed

Luego de decidir dar un paso al costado su época más infantil de Hannah Montana, Miley Cirus realiza un cambio de 180º a su imagen con su nuevo disco Can’t be tamed del 2010. En el videoclip de la canción, se la puede ver mostrando su lado más maduro y el cómo se convertía en una bella joven.

Fue por estos años, concretamente en 2009, en el rodaje de la película The last song (La última canción), cuando Liam Hemsworth entró en la vida de Miley Cyrus, Ambos tuvieron un romance que casi los lleva al altar, pero que finalmente culminó por primera vez en el 2013.

Alma libre: Wrecking ball

En su continuo intento de salir de la imagen de ‘chica Disney’, Miley decidió explorar mucho su libertad con su disco Bangerz (2013), el cual despertó grandes críticas y marcó un antes y un después en la vida de la cantante.

Esto no se debió a las opiniones y comentarios negativos, sino a las declaraciones que ella compartió después del lanzamiento del álbum. “La razón por la que fue lo mejor que me ha pasado en la vida es que me di cuenta del poder que tenía”, dijo Cyrus.

Una de las canciones más queridas del álbum fue “Wrecking ball”. En el video oficial, Miley se muestra desnuda por completo física y emocionalmente, ya que se representa a sí misma, pero muy fuerte y dispuesta a salir adelante de cualquier cosa que la lastimase.

Miley Cyrus en su video "Wrecking ball". Foto: MTV

De vuelta al country: Malibú

Luego de que Miley explorara su libertad musical y estilística, decidió volver a sus orígenes y nos trajo el disco Younger now del 2017, el cual la revista Rolling Stone calificó como un álbum de “sinceridad intensiva”. Dentro del disco, Cyrus lanzó la canción “Inspired” para celebrar el Mes del Orgullo LGTBIQ+ de ese año y dar un homenaje a Elvis Presley a 40 años de la muerte del ‘rey del blues’.

Otro éxito de ese álbum es la canción “Malibú”, que la propia cantante escribió inspirándose en el retorno a su relación amorosa con el actor Liam Hemsworth, con quien se casó en diciembre del 2018 y se divorció al año siguiente.

Estrella del rock: Plastic hearts

En 2020, Miley Cyrus dejó conocer su lado rockero con su álbum Plastic hearts. El disco se colocó en el número 1 en la lista de álbumes de rock de Billboard, compartiendo foco con los últimos discos de AC/DC y Bruce Springsteen. Además, como se ve en sus redes sociales, es una época que la intérprete está disfrutando mucho, ya que además ha compartido escenario con leyendas del rock como Joan Jett, Billy Joel y Metallica.

Asimismo, ha realizado covers de grandes éxitos como “Zombie”, de The cranberries, y “Heart of glass”, de Blondie, e incluso se la ve de vez en cuando recordando sus grandes éxitos como “Party in the USA”.