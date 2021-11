Johanna San Miguel no se presentó en EEG y explicó los motivos en sus redes sociales

Este martes 23 de noviembre, Yaco Eskenazi, Erick Elera y Gian Piero Díaz fueron los conductores del reality de competencia Esto es guerra. Sin embargo, la ausencia de Johanna San Miguel se hizo notar en el programa. Es por ello que la actriz usó sus redes sociales para contarles a sus seguidores el motivo de su ausencia.

Como se sabe, en el programa anterior, Johanna mencionó en el set de América TV que no podía hablar mucho, ya que estaba con disfonía. “¿Tú sabes lo que hubiera sido tu matrimonio si pasaba en esa época esta vaina? Hubiera sido un éxito (tu matrimonio). Estuvieras cumpliendo bodas de plata”, bromeó Gian Piero.

¿Qué dijo Johanna San Miguel en sus redes sociales?

A través de sus historias en Instagram, la conductora Johanna San Miguel explicó por qué faltó a Esto es guerra a pocos días de la gran final. Además, aprovechó la ocasión para saludar a Ducelia y Azul, cuyos compañeros se encargaron de elegir a qué equipo pasarían.

“Como ven, no fui al programa. Estoy con una disfonía que es diferente a afonía. Ayer me puse una inyección y hoy también y no he hablado nada durante todo el día, pero no quería pasar la oportunidad para mandarle un beso a Ducelia y Azul”, sostuvo.

Johanna San Miguel a Ethel Pozo sobre su compromiso: “¿Quién te asegura que vas a durar?”

La conductora de Esto es guerra Johanna San Miguel se presentó en América hoy para hablar sobre ‘los requisitos’ que debe tener un hombre perfecto. A su paso, opinó sobre la relación de Ethel Pozo.

“Ethel, ¿tú estás con pareja ahorita, no? ¿Quién te asegura, mamacita linda, que vas a durar? (…) ¿Quién te asegura que vas a estar con ese hombre para el resto de tu vida? Ubícate, pisa tierra, por favor”, dijo.