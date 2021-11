Grammy 2022: ¿cuándo y dónde ver la gala de premiación?

Cada vez está más cerca el evento que premia a lo mejor de la música, composiciones y artistas del año: los Grammy 2022. El último martes 23 de noviembre se reveló la lista de nominados, y entre las sorpresas se encuentran el grupo coreano BTS y el músico peruano Tony Succar, quien fue anunciado en la categoría a mejor álbum tropical latino. Revisa la lista completa y todos los detalles de la ceremonia 64 de los Premios Latin Grammy.

La ceremonia se llevará a cabo en Los Ángeles, California (Estados Unidos), el 31 de enero del 2022.

Los Grammys 2022 se llevarán a cabo en el Staples Center, ubicado en Los Ángeles, California, un espacio multipropósito que ha sido la casa de los Grammys durante varios años.

Por el momento, aún no está determinada la hora exacta del inicio del evento, pero se espera que comience a las 7.00 p. m. (hora local de Los Ángeles).

La ceremonia de los Grammys se podrá ver por la señal de TNT y TNT Series para Latinoamérica y CBS para Estados Unidos.

TNT Series

Según la web oficial de los Grammy, el proceso de selección inicia con compañías discográficas y miembros de la Academia de Grabación que escogen canciones y videos musicales lanzados durante el 1 de septiembre del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021. Posteriormente, dicha selección es revisada por más de 350 expertos en diversos ámbitos de la música, quienes determinan si cumplen con las calificaciones específicas y han sido ubicadas en los campos de su género musical correspondiente. Finalmente, los miembros votantes de la Academia vuelven a votar entre los seleccionados y deciden al artista que se lleva la estatuilla.

Puedes ver la entrega de los Grammy 2022 con todas las incidencias y detalles a través del evento EN VIVO de La República Espectáculos.

“Montero (Call Me By Your Name)”- Lil Nas X

“I Get A Kick Out Of You” - Tony Bennett & Lady Gaga

“I Still Have Faith In You” - ABBA

Back Of My Mind - H.E.R.

Happier Than Ever - Billie Eilish

We Are - Jon Batiste

“Montero (Call Me By Your Name)”- Lil Nas X

“Fight For You”- H.E.R.

POP

“I Get A Kick Out Of You”- Tony Bennett & Lady Gaga

Til We Meet Again (Live) - Norah Jones

Happier Than Ever - Billie Eilish

DANCE/ELECTRÓNICA

“You can do it” - Caribou

Music is the weapon (Reloaded) - Major Lazer

CONTEMPORÁNEA

ROCK

“Know You Better (Live From Capitol Studio A)” - Black Pumas

“Shot In The Dark” - AC/DC

“The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)”- Rob Zombie

No One Sings Like You Anymore Vol. 1 - Chris Cornell

ALTERNATIVO

If I Can’t Have Love, I Want Power - Halsey

LATIN

R&B

“Pick Up Your Feelings”- Jazmine Sullivan

“How Much Can A Heart Take”- Lucky Daye Featuring Yebba

“Fight For You”- H.E.R.

“Bring It On Home To Me”- BJ The Chicago Kid, PJ Morton & Kenyon Dixon Featuring Charlie Bereal

“Pick Up Your Feelings”- Jazmine Sullivan

Table For Two - Lucky Daye

Something To Say - Cory Henry

Back Of My Mind - H.E.R.

We Are - Jon Batiste

Temporary Highs In The Violet Skies - Snoh Aalegra

RAP

“Wusyaname” - Tyler, The Creator Featuring Youngboy Never Broke Again & Ty Dolla $ign

Call Me If You Get Lost - Tyler, The Creator

COUNTRY

“You Should Probably Leave” - Chris Stapleton

“All I Do Is Drive”- Jason Isbell

“Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)”- Elle King & Miranda Lambert

“Better Than We Found It” - Maren Morris

The Ballad Of Dood & Juanita - Sturgill Simpson

Remember Her Name - Mickey Guyton

NUEVA ERA

JAZZ

Absence - Terence Blanchard Featuring The E Collective And The Turtle Island Quartet

Jazz Selections: Music From And Inspired By Soul - Jon Batiste

For Jimmy, Wes And Oliver - Christian McBride Big Band

Dear Love - Jazzmeia Horn And Her Noble Force

Live At Birdland! - The Count Basie Orchestra Directed By Scotty Barnhart

Mirror Mirror - Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés

MÚSICA CRISTIANA CONTEMPORÁNEA

“Man Of Your Word” - Chandler Moore & KJ Scriven; Jonathan Jay, Nathan Jess & Chandler Moore, songwriters

“Hold Us Together (Hope Mix)” - H.E.R. & Tauren Wells; Josiah Bassey, Dernst Emile & H.E.R., songwriters

Believe For It - CeCe Winans

Royalty: Live At The Ryman - Tasha Cobbs Leonard

Feels Like Home Vol. 2 - Israel & New Breed

Songs For The Times - The Isaacs

Alone With My Faith - Harry Connick, Jr.

MÚSICA DE RAÍCES AMERICANAS

“I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free”- The Blind Boys Of Alabama & Béla Fleck

Stand For Myself - Yola

Leftover Feelings - John Hiatt with The Jerry Douglas Band

Downhill From Everywhere - Jackson Browne

Music Is What I See - Rhonda Vincent

A Tribute To Bill Monroe - The Infamous Stringdusters

Take Me Back - Kim Wilson

Be Ready When I Call You - Guy Davis

I Be Trying - Cedric Burnside

Fire It Up - Steve Cropper

They’re Calling Me Home - Rhiannon Giddens With Francesco Turrisi

Live In New Orleans! - Sean Ardoin And Kreole Rock And Soul

REGGAE

Beauty In The Silence - Soja

MÚSICA GLOBAL

NIÑOS

Crayon Kids - Lucky Diaz And The Family Jam Band

Black To The Future - Pierce Freelon

All One Tribe - 1 Tribe Collective

PALABRA HABLADA

Carry On: Reflections For A New Generation From John Lewis - Don Cheadle

COMEDIA

Zero F***s Given - Kevin Hart

Thanks For Risking Your Life - Lewis Black

TEATRO MUSICAL

Les Misérables: The Staged Concert (The Sensational 2020 Live Recording)

Girl From The North Country

Burt Bacharach and Steven Sater’s Some Lovers

MÚSICA PARA MEDIOS VISUALES

The United States Vs. Billie Holiday - Andra Day

One Night In Miami...

In The Heights

“Agatha All Along [From WandaVision: Episode 7]” - Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez Featuring Kathryn Hahn, Eric Bradley, Greg Whipple, Jasper Randall & Gerald White

“All Eyes On Me [From Inside]”- Bo Burnham

“All I Know So Far [From P!NK: All I Know So Far]” - H.E.R.

“Here I Am (Singing My Way Home) [From Respect]”- Jennifer Hudson