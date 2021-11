Cristian Suárez sobre su pareja y Laura Bozzo: “Mi esposa habla con ella”

En un reportaje del programa Mujeres al mando, Cristian Suárez confesó que él y su esposa Adriana Amiel llevan una buena relación con la conductora y ex pareja de este, Laura Bozzo, actualmente. Asimismo, no dejó de comentar también los pormenores de la situación que vive la ex presentadora de televisión por estos días.

“El tiempo dirá si se va dar un reencuentro entre Laura y yo, ya como amigos y sin ningún tipo de resentimientos ni rencores”, mencionó en un primer momento Cristian.

El argentino no descartó la opción de un posible reencuentro más adelante, y que esto podría servir para seguir manteniendo una relación cordial donde se anteponga el bien de todos. Asimismo, Cristian Suárez hablo de la comunicación que mantienen Laura y su esposa.

“Mi esposa también habla con ella. Hemos estado en contacto todo este tiempo con ella y verdaderamente, bueno, esto sirve más para unir a las partes”, sostuvo finalmente.

Laura Bozzo revela que orden de captura en su contra fue suspendida

La ex conductora de televisión Laura Bozzo señaló que terminó de cumplir con todos los requisitos impuestos por el juez, por lo que fue notificada de la suspensión definitiva de la orden de captura que pesaba en su contra desde hace meses.

Hay que recordar que, desde finales de octubre, Laura Bozzo ya había recibido una notificación del juez a cargo para que pudiera seguir el proceso en libertad. Para ello, el magistrado dispuso que la ex presentadora de televisión entregara su pasaporte, para evitar una posible fuga, y, además, solicitó el pago de una fianza que asciende a 2 600 000 pesos.

Laura Bozzo afirma que limpiará su nombre

Mediante un extenso mensaje en sus redes sociales, la ex conductora de televisión Laura Bozzo señaló que luchará hasta el final para limpiar su nombre. En ese sentido, la abogada peruana también dijo que todas estas acusaciones sobre lavado de activos se debieron a que sus contadores la estafaron respecto al inmueble que se vendió.

Por su parte, Laura Bozzo sigue sin reaparecer ante el público, a pesar de que la orden de arresto en su contra haya sido suspendida recientemente.