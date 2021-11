Conoce quién es Gianmarco Mendoza, el hijo de Magaly Medina que vive alejado de la farándula

La conductora de televisión Magaly Medina se ha dedicado por años a estar detrás de los personajes reconocidos del espectáculos para descubrir infidelidades, delitos y más; sin embargo, siempre se ha caracterizado por mantener su privacidad en máxima reserva.

Medina Vela sabe de muchos, pero muy pocos conocen acerca de ella. Un claro ejemplo es su etapa de maternidad, que es desconocida por muchísimos, ya que nunca la ha expuesto. De hecho, ella misma ha confesado en varias ocasiones que no ha nacido por ser madre, pero igual asumió la responsabilidad -como mejor pudo- del que será su único heredero, Gianmarco Mendoza Medina.

Las declaraciones de Magaly no solo han explicado, a grandes rasgos, su experiencia, sino también aclaró en algún momento lo difícil que fue para Gianfranco ser su hijo. Un pequeño ejemplo de eso fue su paso por la universidad, en donde tuvo que soportar que sus profesores hablen mal de su madre por su trabajo y mantener su distancia de tales afirmaciones.

Lo que se sabe de Gianmarco Mendoza es muy poco. De hecho, han sido pocas las veces que se le ha mencionado, porque las ocasiones en que fue noticia se debieron a alguna pelea con otras personas conocidas de la farándula que intentaron dañar la imagen de Magaly Medina.

Los escándalos de Gianmarco Mendoza

Hace unos años, Beto Ortiz acusó al hijo de Medina de ser un activo consumidor de marihuana y ese fue el inicio de una conocida guerra entre los conductores. Por su parte, la periodista aseveró: “Todos tenemos derecho a pasar etapas. Mi hijo tenía derecho a fumar porros. Lo malo hubiera sido que se quedara como un drogadicto pastrulo, porque todos lo hicimos. No tenías derecho a sacarlo”.

Hace poco, la modelo Aida Martínez volvió a tocar el tema e insinuó que el hijo de Magaly Medina estaba muy alejado de la youtuber, al punto que no asistió a la boda de su madre, fecha importantísima en la vida de la periodista huachana.

El otro escándalo que sacó a la luz Aida es que el engreído de Magaly no asistió a la boda de ella con el notario Alfredo Zambrano. Dicha información no ha sido negada por la youtuber, quien por el contrario solo afirmó: “Hay que vivir el presente. Minuto a minuto, segundo a segundo. Yo lo disfruté, la fiesta fue para mi familia y amigos, para nadie más”.

La vida de Gianfranco Mendoza

La vida amorosa de Magaly Medina se ha reconstruido de poco en poco a partir de lo que se conoció de algunas declaraciones que ella mismo hizo en otros programas. Lo que se sabe es que su primogénito Gianfranco Mendoza nació de su relación con Marco Mendoza, con quien se casó dos años.

Una vez que se divorció, tuvo que hacerse cargo del menor, de acuerdo a sus declaraciones: “Yo tenía que trabajar para mandar para la leche y pañales, con el tiempo mi exesposo entendió y envió para los gastos, pero fundamentalmente, mi hijo fue mi responsabilidad toda mi vida”. Cuando ella tomó la decisión de separarse tuvo que dejar a su hijo al cuidado de sus padres y hermana, para que Medina pueda buscar un mejor futuro en la capital, Lima.

Sin embargo, Magaly reconoció que el que merece tener el título de padre para su hijo es para César Lengua, porque se hizo cargo de Gianfranco como no lo hizo su papá primogénito. A pesar de todo lo bueno, también fue él quien lo arrastró al mundo de las drogas, por lo que acabó en centros de rehabilitación.

En la actualidad, Gianfranco Mendoza Mendoza tiene 38 años y, al igual que su madre, estudió Comunicaciones en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Hace tres años, la conductora Magaly Medina contó que su heredero está buscando abrirse un nombre propio en el mundo. Razón por la cual estaba trabajando en un proyecto literario que hasta el momento no ha aterrizado. De acuerdo a lo dicho, el libro estaba casi terminado y trataba sobre los Fujimori, los Crousillat y toda la época de Vladimiro Montesinos.

Casi todo lo que se conoce de Gianmarco es por la conductora de Magaly TV, la firme. En ese sentido, está claro que vive en Lima, Perú, y todavía no le presenta enamorada a su madre. Asimismo, aseguró que no quiere ser abuela por el momento.

Magaly Medina asegura que su Gianfranco Mendoza está orgullosa de ella

Después de las declaraciones, de manera indirecta, de Aida Martínez acerca de Gianfranco Mendoza, la youtuber Magaly Medina decidió salir a responder de manera tajante.

De esa forma, Medina contó: “Eso no quiere decir que yo tenga una mala relación con él, es mi hijo, es lo más valioso que la vida me ha dado y así lo seguiré protegiendo. Ella no puede hablar como si conociera la intimidad de mi casa”. Y agregó: “Mi hijo es un hombre muy orgulloso de lo que su madre ha logrado en la vida, muy orgulloso de su madre”.