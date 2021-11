Cesar Osorio responde a imitador paraguayo de Axl Rose: “No me podría pelear contigo”

Los imitadores de Axl Rose podrían enfrentarse en el programa de Yo soy: grandes batallas internacional, así lo demuestran las recientes declaraciones del peruano Cesar Osorio, quien a través de una transmisión en vivo por Instagram aceptó el reto de hacer un versus con el imitador paraguayo Alejandro Dagda.

Aclaró que no mantiene una rivalidad con el joven extranjero, motivo por el cual, no tiene razones para atacarlo. Mencionó que la producción de Yo soy estaría utilizando al paraguayo para causar polémica entre ellos.

“No tengo problema alguno con el paraguayo. Lo respeto porque atreverse a imitar a Axl Rose es tener osadía. (...) Aunque tenga mis opiniones respecto a tu trabajo, respeto lo que haces. No me podría pelear contigo, porque te veo como alguien que esta participando y que no sabe lo que sucede entre la producción y yo. O sea, considero que la producción podría estar utilizándote un poco para generar esto”, expresó el Axl Rose peruano.

“Me sorprende que tenga un color de voz bien parecido, pero la técnica sí decae”, opinó Cesar Osorio sobre las presentaciones del paraguayo Alejandro Dagda.

Axl Rose y Slash en Yo soy: grandes batallas internacional. Foto: captura Latina

Cesar Osorio pone condición para volver a Yo soy

Sobre la posibilidad de volver a participar en Yo soy, Cesar Osorio puso una condición para su regreso: que la producción del programa de Latina lo llame directamente y le haga la invitación. Además, aseguró que desea presentarse con su banda.

“Yo voy a retar al señor Alejandro, pero ya lo dije, llámenme, tengan el valor de agarrar el teléfono. Mi condición es ir con mi banda en vivo para divertir a la gente, porque con las pistas no es lo mismo”, sostuvo.

Yo soy, grandes batallas internacional: Alejandro Dagda retó al Axl Rose peruano

En la última edición de Yo soy, grandes batallas, el imitador paraguayo Alejandro Dagda retó a Cesar Osorio para que participe en el concurso y ambos demuestren quién es el mejor Axl Rose.

“Me encantaría, a mí me gustan los desafíos... Ojalá podamos competir y ver quién se queda con la silla. César, si quieres venir a participar, a desafiarme, te espero. Vamos a ver quién es el mejor Axl Rose en Yo soy, grandes batallas internacional”, dijo el extranjero.