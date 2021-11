Yiddá Eslava y Julián Zucchi celebraron el primer año de su hijo en Argentina

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se enrumbaron hacia Argentina el último 20 de noviembre. La pareja de actores explicó a sus seguidores que su repentino viaje se debió a temas laborales que develarán próximamente. Pese a su mudanza temporal al país natal de Zucchi, los ex chicos reality no dudaron en compartir en sus redes sociales la celebración de lo que fue el primer año del menor de sus hijos.

Familiares de Julián Zucchi asistieron a la reunión por el primer año del pequeño infante y se mostraron bastante contentos por compartir un ameno momento junto con la familia Zucchi Eslava.

Yiddá y Julián celebran cumpleaños de Maro acompañados por sus parientes

Julián aprovechó para documentar parte de la celebración y colgó un par de historias en su perfil oficial de Instagram. En la primera de ellas mostró a su familia mientras degustaban platos de comida que se encontraban en una larga mesa. “Un aplauso para el asador”, dijo el cantante argentino mientras enfocaba a uno de sus parientes. En tanto, el resto de sus consanguíneos vitoreaban agradecidos por el banquete preparado.

”Celebrando el cumple de Maro con la familia Argentina”, escribió en su segundo estado de Instagram, donde se logra apreciar el momento en que le cantaron “Cumpleaños feliz” a su pequeño bebé con una torta casera en mano.

Julián Zucchi responde a cibernauta que lo calificó de mantenido

El actor envió una contundente respuesta a una internauta que lo criticó e inclusive lo tildó de “mantenido” por su relación con Yiddá Eslava, quien hace poco reveló haber sido diagnosticada con la condición de autismo junto con su hijo mayor y está por lanzar un libro que toca el tema y buscará generar consciencia sobre ello.

“Tu mujer hace todo por vender y tú mantenido que la sigues. Así como publicó tu vasectomía”, se lee en parte del comentario que depositó una usuaria en una de las publicaciones de Zucchi.

El exchico reality decidió responder con lo siguiente: “Qué fácil es escribir. Aseguras muchas cosas sin pruebas, como nuestra supuesta crítica a algún programa, que incluso en algún momento pertenecimos. Me dices ‘mantenido’ gratuitamente, solo porque se te ocurre. ¿Sabes que todo lo que escribes habla más de ti que de nosotros? Porque yo tengo la seguridad de lo que queremos lograr con esto. Aunque tu alma no lo crea, hay personas que quieren sumar y no solo facturar”.