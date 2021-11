Yahaira Plasencia anuncia su retorno a Esto es guerra: “Estaré de todas maneras”

Yahaira Plasencia salió de Esto es guerra por la puerta chica tras el escándalo de la maletera. El comportamiento de la salsera durante la pandemia no fue bien visto por la producción del reality de América TV y se decidió su expulsión a fines de abril. Junto a la intérprete de “Ulalá” también fueron apartados Pancho Rodríguez y Facundo González, quienes posteriormente se reintegraron al espacio de competencia.

Han pasado siete meses desde aquella polémica que puso en el ojo de la tormenta a Yahaira Plasencia. Sin embargo, y con el pasar del tiempo, la joven artista fue perdonada y anunció que muy pronto estará de regreso en EEG.

“Hubo un problemita, pero me imagino que en un par de semanitas estaré en Esto es guerra” , dijo contenta la artista peruana para las cámaras de América espectáculo.

Sobre su amistad con Pancho Rodríguez, Yahaira Plasencia aseguró que el chileno es un gran amigo, al igual que el argentino Facundo González. “Panchito es lo máximo y tranquilo. Es mi pata. Hice una bonita amistad con él y con Facundo”, comentó.

En cuanto a su comportamiento con la prensa tras esconderse en la maletera de un auto para no ser intervenida por los efectivos policiales durante una fiesta por su cumpleaños, Yahaira Plasencia reflexionó sobre su actitud y reconoció que actuó mal contra los medios.

“Estaba muy a la defensiva por todo lo que había pasado. Estoy contenta y creo que ya aprendí a manejarlo de la mejor manera”, finalizó.

Yahaira Plasencia pide disculpas por fiesta COVID-19

Yahaira Plasencia volvió a América televisión para participar en El artista del año. La salsera aprovechó la oportunidad para pedir disculpas por su falta de empatía al realizar una fiesta por su cumpleaños durante la pandemia.

“Uno de mis peores errores es ser tan confiada, no me justifico, cometí un error. La pasé mal, no es la primera vez que siento esta presión mediática. Quiero disculparme nuevamente a nivel nacional, con todas las personas afectadas. Sé que mucha gente ha perdido a sus seres queridos . Hay mucha gente que me dio la espalda, ahí me di cuenta quiénes son mis amigos y quiénes no”, dijo Plasencia en el programa de Gisela Valcárcel, el pasado 13 de noviembre.

¿Yahaira Plasencia estuvo vetada de América TV?

A mediados de julio, Yahaira Plasencia se presentó en Amor y fuego y los conductores le preguntaron si había sido vetada de América televisión tras su escándalo. La joven solo atinó a decir que no la han invitado a los programas de dicho canal.

“Estoy bien con los de Esto es guerra. Pro TV se portó bien conmigo, pero yo volví a cometer un error y así del programa (...) ¿Me ves en el canal 4? Yo no podría hablar mal, estoy agradecida. Yo no sé (si estoy vetada). Eso lo sabe mi jefa de prensa”, comentó.