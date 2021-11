David Lyons: “La verdad es lo más importante en estos días”

El actor australiano David Lyons es conocido por haber interpretado a policías y oficiales del orden como Josh Holiday en la serie ‘Sea Patrol’ y Mike Diangelo en ‘Seven Seconds’. Y también es recordado como el joven doctor Simmon Brenner en la serie de los noventa E. R. Ahora está de vuelta haciendo dupla con Octavia Spencer en el papel del detective Aames en la serie Truth Be Told de Apple Tv+ que ya va en su segunda temporada.

“Compartir con Octavia Spencer y Kate Hudson ha sido una experiencia increíble, un placer total. Trabajamos en un nivel muy elevado y lo que es muy refrescante de decir, es que detrás de estas actrices maravillosas también hay personas adorables. Yo entré en la segunda temporada con el tren ya en movimiento, pude tener mucha ansiedad, pero Octavia, Kate y todos fueron tan entregados, no solo por sus talentos sino por su tiempo y ternura”, cuenta Lyons a través del Zoom.

En esta segunda entrega de Truth Be Told, Poppy (Octavia Spencer) es una periodista que investiga el asesinato del esposo de Micah, una de sus amigas de la infancia (Kate Hudson) y David Lyons interpreta al detective que la ayuda. “Inicialmente, Poppy me rechaza y yo también, pero poco a poco construimos una amistad verdadera que es vital para resolver el crimen. Esta temporada va más profundo en el pasado de Poppy, en sus traumas como niña en sus dinámicas familiares complejas. Explora en lo que significa ser familia, la marca indeleble del trauma y como afecta a alguien toda su vida”, cuenta.

Para el intérprete de 45 años, el pasado es un tema de interés en las historias porque “Es la única cosa que conocemos. Hay una fascinación por descubrir las motivaciones del porque hacemos las cosas , comenzamos a darnos cuenta de esos errores y victorias que hemos tenido y empezamos a perdonarnos y vernos con ojos más tiernos”.

En vista que el periodismo de investigación es el núcleo de la serie, David Lyons tiene su propia opinión sobre el trabajo real de los periodistas. “No hay un solo molde en que podríamos encajar a todos los periodistas. Personalmente, tengo problemas con la forma en la que nos aproximamos a las noticias y contamos las historias desde la subjetividad, un poco polarizados. Lo que yo piense que es verdad, no necesariamente es lo que piensa otro de lo mismo . Estamos tan dispersos en nuestros puntos de vista y si me preguntas si los periodistas hacen su trabajo o no la respuesta termina estando justo en esa dicotomía, algunos sí, algunos no. La serie es sobre la verdad y hace hincapié en su importancia”.

-¿Qué cosas deberían decirse? ¿La verdad y qué más?

-Creo que la verdad es lo más importante hoy en día, descubrir qué, entender de dónde viene, buscar la fuente. Vivimos en un mundo de posverdad, hay mucha desinformación y creo que el propósito de la serie es buscar la esencia de la verdad de cualquier cosa. El amor, la gratitud, la ternura, de todas esas cosas. Estamos en un mundo donde necesitamos más de eso.