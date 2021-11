Tomás Angulo envía carta notarial a Giuliana Rengifo por afirmar que quiso propasarse con ella

Hace unos días, Giulina Rengifo realizó unas polémicas declaraciones sobre Tomás Ángulo al dar a entender que este habría intentado sobrepasarse con ella cuando llevó terapia. Sin embargo, el psicólogo aseguró que esto era totalmente falso y aseguró que la cumbiambera deslizó esta posibilidad para sacar provecho y vender su nuevo disco.

Este martes, La República tuvo acceso a la carta notarial que el doctor le hizo llegar a la cantante, donde le pide rectificar su versión en un plazo menor a las 24 horas de haber recibido el documento. Asimismo, Ángulo acusó a la artista de irresponsable por señalar algo que desde un principio no era verdad.

Carta notarial de Tomás Ángulo a Giauliana Rengifo

“Le dirijo la presente para darle la oportunidad que, en un plazo no mayor de 24 horas después de recibida esta carta notarial, se rectifique por las declaraciones brindadas al programa Amor y fuego del canal Willax TV, en la que al preguntarle acerca de mi persona usted señala literalmente: ‘Tomé terapia con él y creo que hasta se quiso sobrepasar conmigo’”, precisó el primer párrafo del documento.

“Lo que usted ha dicho, señora Rengifo, es falso y usted, a sabiendas que así lo es, no ha tenido el reparo que, con tan irresponsable declaración, me estaba causando un gravísimo perjuicio en mi honor y reputación profesional. Esta situación no va a quedar así, pues mi buen nombre no va a ser deñado por personajes que, como usted, solo buscan estar en las primeras planas de los medios de comunicación por intereses subalternos de otra índole”, añadió.

Tomás Ángulo pide a Giuliana Rengifo una rectificación inmediata por sus declaraciones. Foto: GLR

“La decisión es suya, solo espero que emplee el medio más idóneo (Instagram, TV o cualquier medio masivo de comunicación) para su rectificación, la misma que debe ser inequívoca y contundente para afirmar que se equivocó en sus declaraciones y que jamás la acosé durante su sesión de terapia”, puntualizó.

Giuliana Rengifo no teme ir presa ante posibles demandas de Tomás Angulo

A la posible demanda de Alfredo Zambrano se le sumaría la de Tomás Ángulo, quien también acusa a Giuliana Rengifo por difamación. Ante ello, la cantante señaló estar firme en su postura de haber dicho la verdad y dejó en claro que no tiene ningún miedo tras las declaraciones sobre el psicólogo.

“No viene al caso hablar de ese señor. Si otras personas se quieren colgar (en referencia a Alfredo Zambrano), es su problema. No tengo miedo ni temor, sigo trabajando tranquila”, expresó la cantante a la prensa.