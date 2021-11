Susy Díaz viajó a Francia con Walter Obregón para celebrarle su cumpleaños

Susy Díaz y Walter Obregón emprendieron un viaje a Europa para tomar unas cortas vacaciones. La pareja reafirmó su relación con esta travesía juntos y alejados de las polémicas. Durante su estadía, el popular ‘Príncipe de Huarmey’ cumplirá años y la excongresista lo celebrará con él.

En conversaciones con un diario local, la controvertida bailarina contó que se inspirará en los lugares que visitará en Francia para crear una nueva ‘dieta’.

“Mi amiga nos invitó y luego iré a Suiza, por invitación de otra amistad. Walter está acá, viajamos por su cumpleaños, que es este lunes ”, dijo la exparlamentaria.

PUEDES VER: Susy Díaz sorprende y lanza nueva dieta inspirada en Luciana Fuster

“Es la tercera vez que vengo a Francia y te cuento que paseando por la torre Eiffel se me ocurrió una nueva dieta: ‘La dieta de Francia, hacerlo con abundancia y elegancia’”, agregó a Trome.

¿Susy Díaz regresó con Walter Obregón?

Sobre si retomó su relación con Walter Obregón, Susy Díaz no precisó si se están dando una nueva oportunidad. Sin embargo, el viaje que han hecho sería la prueba de una reconciliación.

“Hay mucha envidia, gente mala, y no me gusta hablar mis cosas, desde hace mucho decidí no comentar de mi vida privada. Solo te puedo decir que estoy bien y tranquila”, sentenció.

¿Susy Díaz postulará a la alcaldía de Lima?

La excongresista sorprendió a sus seguidores al revelar que un partido político le propuso postular al sillón municipal. Sin embargo, dijo que aún no lo acepta por temor a lo que pueda ocurrir durante su posible periodo.

“Me han invitado, pero no quiero hacer la dieta de la alcaldesa: ‘Terminas tu periodo y te meten presa’”, señaló la famosa en Magaly TV, la firme.

En la entrevista que le realizaron, aprovechó en hacer reír a todos los presentes con sus conocidas dietas que suele crear de acuerdo a la coyuntura nacional.