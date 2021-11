Ruby Palomino al ser sentenciada en El artista del año: “Me siento indignada y desilusionada”

La primera vez que Ruby Palomino se presentó en el set de América Televisión fue para acompañar a Isabel Acevedo en la final de Reinas del show. Luego de su aparición, sus seguidores se sorprendieron al verla en El artista del año, reality liderado por Gisela Valcárcel. La cantante de rock es una de las participantes más fuertes.

En la última gala, Ruby Palomino fue enviada a sentencia por sus compañeros junto a Elías Montalvo. Asimismo, la cantante reveló que en el reality no hay amigos y lo que pasó con Estrella Torres le hizo abrir los ojos.

¿Qué dijo Ruby Palomino luego de quedar en sentencia?

“Me siento indignada y desilusionada, pero sé que esto es así, aquí no hay amigos y lo que pasó con Estrella me hizo aterrizar y abrir los ojos sobre esto. Aunque ella no es mi amiga, yo creí en su talento y la apoyé, por eso pensé que cuando le tocaría el turno para que mencionara a su sentenciado para abandonar el programa sería justa, y no pensara solo en una estrategia para eliminarme por ser la más fuerte”, indicó a América TV.

Además, Ruby se refirió sobre su sentencia junto a Elías Montalvo, quien tiene muchos seguidores en sus redes sociales. ”Basta con mirar su Instagram y el mío para darnos cuenta de la cantidad de seguidores que tiene”, sostuvo.

La participante de El artista del año se quedó sorprendida por la decisión que tomó Estrella Torres, pues ella la apoyó cuando realizó el Versus junto a la salsera Yahaira Plasencia. “En realidad con ella no he hablado mucho, en los momentos que nos encontramos le he dicho: ‘que bacán que estás cantando’. Detrás de escena, en el versus, le dije cuál era mi estrategia, le compartí algo que no debí hacer, pero bueno así es la vida. Aprendí la lección”, añadió.

Estrella Torres se arrepiente de sentenciar a Ruby Palomino: “Creo que la fregué”

A través de sus redes sociales, Estrella Torres se pronunció e indicó que no tomó una buena decisión al elegir a Ruby Palomino como la próxima sentenciada de El artista del año.

“Les seré sincera, amigos: esta gala no me hizo muy feliz que digamos. A pesar de que gane el versus y tuve una buena puntuación, siento que no tome una buena decisión al sentenciar a Ruby; en el momento creí que era lo correcto, ya que es una competencia y por estrategia debemos saber qué hacer”, escribió. “Para mí, Ruby es una gran cantante que admiro mucho y no me gustaría más adelante tener que enfrentarme con ella”, agregó.