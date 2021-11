¿Quién es Olivia Rodrigo, la joven cantante de 18 años que deslumbró en los American Music Awards?

Actualmente la industria musical tiene en la mira a Olivia Rodrigo, la talentosa cantante estadounidense que ha logrado cautivar a millones de fanáticos, quienes lograron identificarse con cada una de las letras de las canciones de su primer álbum titulado Sour que incluye 11 canciones. Con tan solo 18 años, la exchica Disney se ha convertido en competencia directa de otras grandes cantantes de pop con trayectoria de años como Taylor Swift o Dua Lipa.

El camino al apresurado éxito de su carrera, que no deja de ir en ascenso, comenzó cuando soltó su primer sencillo “driver licence” en enero de este año, el cual logró estar ocho semanas siendo número 1 de reproducciones en Spotify. Además, varias de sus canciones han estado en el top 10 de los Billboard Hot 100, liderada por “good 4 you” .

Olivia rodrigo AMAs. Foto: AMAs 2021/ captura.

Asimismo, el día de ayer, relució en los American Music Awards 2021por ganar en la categoría como artista nueva del año.

¿Quién es Olivia Rodrigo y cómo destronó a artistas como Taylor Swift?

Actualmente, el nombre de Olivia Rodrigo viene sonando con fuerza. Sus más de 19 millones de fanáticos anhelan nuevo contenido para seguir disfrutando de su música y conectando con sus experiencias. Sin embargo, ¿quién es esta joven promesa musical?

Su nombre es Olivia Isabel Rodrigo y nació en el caluroso estado de California, en 2003. Después de participar en varios castings sin tener ningún éxito, a comienzos del año 2016, Disney le dio su primera gran oportunidad donde participó en la serie Bizaardvark hasta el 2019.

Después, saltó a la plataforma de streaming Disney + para convertirse en una de las protagonistas de High School Musical. Allí empezó a desenvolverse como compositora al escribir e interpretar parte de la banda sonora, al igual como lo hicieron otras grandes celebridades como Hillary Duff, Miley Cirus o Selena Gómez.

“Drivers License”: la historia de desamor que la catapultó a la fama

“I got my driver’s license last week, just like we always talked about”, comienza cantando Olivia en el primer verso de la canción que tocó el corazón de millones de fans. La historia se inspiró en Joshua Bassett, a quién conoció en la serie de High School Musical y empezó una relación que duró hasta inicios de la cuarentena.

Olivia Rodrigo tuvo una reación con el actor Joshua Bassett. Foto:Getty Images / Image Group LA/Disney Channel.

“And you’re probably with that blonde girl who always made me doubt, she’s so much older than me, she’s everything I’m insecure about”, canta en otro verso de la segunda estrofa.

Componer canciones tristes es una de sus actividades favoritas, según declaró para un medio americano. “Cuando escribí “Driver license” estaba pasando por una ruptura que era muy confusa y muy polifacética. Poner todos esos sentimientos en una canción hizo que todo fuese más simple y claro, al final del día creo que ese es el verdadero objetivo de componer. No hay nada como sentarse al piano en mi habitación y escribir una canción realmente triste. Es mi cosa favorita en el mundo” .

Taylor Swift aplaudió el talento de Olivia Rodrigo

Desde un comienzo, la artista de 18 años se ha mostrado fan incondicional de la poderosa Taylor Swift. Cuando su primer single comenzó a sonar en todas las plataformas musicales, logró también posicionarse detrás de temas de Taylor e incluso los superó.

Taylor Swift aplaude el talento de Olivia Rodrigo. Foto: Olivia Rodrigo/ Instagram.

Según Billboard, Rodrigo colocó ocho temas del álbum Sour en el Top 10 de Estados Unidos, rompiendo el récord de la intérprete de “All too well”, convirtiéndose en la artista femenina con el mayor número de canciones en esa lista simultáneamente.

Ante ello, Taylor publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Yo digo que eres mi bebé y que estoy muy orgullosa de ti”.

Joe Biden le pidió ayuda a Olivia Rodrigo

En julio de 2021, se demostró que Olivia Rodrigo es más que solo una artista pasajera al haber sido necesitada por la administración Biden. La artista que logró que su sencillo “good 4 you” haya sido la canción más escuchada en todo el planeta con casi 600 millones de reproducciones, fue solicitada por el mismísimo Joe Biden.

Uno de los regalos que le dio Joe Biden a Olivia Rodrigo fue un calzador de zapato. Foto: Potus/Instagram

Resulta que la Casa Blanca apostó por ella para llevar a cabo una campaña que buscaba animar a los norteamericanos a vacunarse contra la COVID-19. Se reunió con el presidente y con el principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci, para informarse y luego crear una serie de videos invitando a la generación Z a inocularse.

Como detalle por el gesto, Joe Biden demostró su agradecimiento mediante una serie de curiosos regalos hacia la cantante y actriz.

“Me dio (gafas de sol de aviador), me dio unos M & M’s y también me dio un calzador, lo cual fue extraño (...) En serio. Tenía el emblema presidencial. Está en mi casa. No lo vi cuando me lo dio. Estaba en una bolsa. Lo abrí (más tarde) y estaba como ‘oh, eso es genial’”, reveló.

El futuro musical de la nueva reina del pop

Ahora, la joven cantante, Olivia Rodrigo, quien podría ganar un Grammy en el 2022, se encuentra trabajando en nuevo material y sus fans ya no aguantan la espera. En tanto, la revista Cosmopolitan viene comentando que la artista estaría preparando su segundo disco, el cual podría llamarse Sweet.

Los fans tienen hipótesis de cómo se llamará el segundo álbum de Olivia Rodrigo. Foto: Twitter/ captura.

Según sus fans, los spoilers más importantes llegan mediante el merchandising que envió a varias celebridades como Kim Kardashian. Se trata de unos caramelos con el lema “sour then sweet”. Los fans aseguran que después de haber lanzado canciones amargas y tristes, ahora toca temas dulces.