Magaly Medina sobre amorío de su esposo y Giuliana Rengifo: “Solo le digo, qué malos gustos”

Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano sorprendieron con sus declaraciones en una entrevista para el programa dominical Día D. La pareja rompió su silencio y respondió a la cantante de cumbia Giuliana Rengifo, quien reveló hace unos días que mantuvo un amorío con el notario cuando ellos se separaron en 2015.

En un momento de la entrevista, el reportero le pregunta a la conductora de televisión qué opina sobre lo que dijo Giuliana Rengifo. Ella afirma que no le tiene que reclamar nada a Alfredo Zambrano debido a que ese amorío sucedió cuando ambos estaban solteros.

“Hablan de él no de mí. ¿Por qué me tendría que arañar? Eso es de él. Solo le diría, qué malos gustos, ¿no?”, expresó la presentadora de Magaly TV, la firme.

“Lo que haya podido hacer hace años cuando estaba soltero, me llega altamente, no fue en mi año, cada uno hacia lo que tenía que hacer. Él es hombre, ni si quiera le preguntes porque no tiene memoria”, agregó.

Descartó supuesta infidelidad de Alfredo Zambrano

Magaly Medina contó que cuando se comprometió con el notario, ella estaba segura de que no existió una infidelidad por parte de él en su relación amorosa.

“Desde que bajé del avión con anillo en mano, yo sé que no ha habido infidelidad. Soy una mujer empoderada, no necesito que nadie me falte el respeto de esa manera, y él lo sabe”, dijo la figura de televisión.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano brindaron una entrevista para Día D. Foto: captura ATV

¿Qué dijo Alfredo Zambrano sobre la versión de Giuliana Rengifo?

Alfredo Zambrano aclaró que se encontraba soltero cuando mantuvo un amorío con Giuliana Rengifo, motivo por el cual, ese corto romance que duró un mes y medio, no afectó a su relación con Magaly Medina.

“Era soltero, podía salir, pero nada serio. Por respeto a mi esposa, desde que me casé con ella, estoy metido en mi matrimonio. Lo demás es cuando una persona es soltera, no le hace daño a nadie. Yo no soy una persona pública, pero es obvio que a quien quieren dañar es a ella, a mi esposa”, sostuvo el notario.