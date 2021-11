Magaly revela que no quiso mudarse a la casa de Alfredo Zambrano: “A quién habrás metido allí”

La más reciente edición de Día D, emitido el último domingo 21 de noviembre, trajo todas las declaraciones de una de las parejas más sonadas del momento: Magaly Medina y Alfredo Zambrano. Ambos se sinceraron frente a las cámaras de ATV y compartieron íntimos detalles de su relación.

Fue Medina quien sorprendió a los televidentes al relatar que, al regresar de su romántico viaje por Hawai, no aceptó convivir con el notario a menos que sea en casa de la figura de espectáculos.

“Nosotros vinimos de Hawai y él ya se quedó acá en mi casa, nunca regresó a la casa de La planicie, porque en el transcurso (del viaje) me dijo: ‘¿Dónde vamos a vivir?’”, contaba la presentadora.

“Yo le dije: ‘En tu casa de La planicie a quién habrás metido allí, perro, pericote, gato, o qué gatas habrás metido allí. No gracias, si quieres, vienes a vivir a mi casa’, y vino a vivir a mi casa, nunca más pisó esa casa (en La planicie)”, acotó Medina.

Magaly Medina afirma que no estaba segura de casarse

Otra de las controvertidas revelaciones de la figura de ATV fue admitir las innumerables dudas que la asaltaron cuando Alfredo Zambrano le propuso matrimonio.

“No (estaba segura). Cuando acepté, le dije a mi hermano: ‘¿Qué hago con el anillo?’ y él me responde: ‘Piénsalo bien, piensa si tus sentimientos vuelven a ser los mismos, si crees que él es el hombre con el que te vas a casar, con el que quieres tener una familia’”, relató la periodista a las cámaras de Día D.

Magaly Medina sobre su relación con Alfredo Zambrano: “Tenemos altibajos”

La conductora de Magaly TV, la firme dio detalles exclusivos sobre su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano. En sus declaraciones afirmó que, como toda pareja, tienen momentos buenos y momentos malos.

“Nosotros tenemos una relación con altibajos, pero yo puedo decir que no hay terceras personas para nada. Yo no necesito estar acá ni que nadie me maltrate de esa manera ni que nadie me falte el respeto de esa manera. El respeto es básico en una relación. Lo que él haya podido hacer hace años cuando estaba soltero, no me afecta”, puntualizó Medina.