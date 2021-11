Laura Spoya revela que extraña salir de fiesta: “Una pausa y volvemos”

A Laura Spoya le encanta mostrar su faceta cómica al realizar diversos trends y parodias para luego subirlas a sus redes sociales, en especial a Instagram y TikTok. La última publicación que realizó fue el 20 de noviembre, y volvió a alegrar a su más de un millón de seguidores con sus ocurrencias.

La modelo cambió la letra de la popular canción “Pasa el tiempo y no te veo” de Bad Bunny para contar cómo se siente al estar embarazada de su segundo hijo. “Hace un tiempo que ya no bebo, estoy ‘embraza’. Extraño el bellaqueo, dándola toda”, canta en el primer verso mientras se aprecian clips de cuando festejaba con amigos sin tener preocupación alguna.

Como se sabe, Laura Spoya está embarazada de su segundo bebé, fruto de su amor con su esposo Brian Rullan. Ahora, se encuentra disfrutando de esta etapa junto a su familia y crea contenido variado donde no teme realizar una pequeña parodia sobre algún defecto o problema que ella tenga, como dedicar un video al Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad e inspirarse en sus experiencias personales.

Laura Spoya reveló los posibles nombres para su segundo bebé

Durante una transmisión para En boca de todos, la exreina de belleza, Laura Spoya contó detalles de su segundo embarazo con Brian Rullan. Asimismo, reveló que en esta ocasión sintió los síntomas de gestación mucho más fuertes que en la primera vez que estuvo embarazada. “Esta vez me vinieron todos: dolor de cabeza, náuseas, toda la comida me caía mal y también la gente, pero ahora ya me cae un poco mejor”, dijo al programa de América TV.

“El papá de Brian se llama Antonio, entonces queríamos ponerle como él”, contó la ex miss Perú. “Si es mujer, no sabemos todavía” , expresó la modelo al no saber el sexo de su futuro hijo o hija, e indicó que no ven el momento para arrullarlo en sus brazos.

Laura Spoya disfrazó de Chucky en Halloween

El día de Halloween de este año inspiró a varios personajes del espectáculo peruano. Entre ellos estuvo la modelo Laura Spoya, quien decidió disfrazar a su pequeña hija del terrorífico Chucky y colgar divertidas fotos y videos en sus redes sociales.

Laura Spoya. Foto: Laura Spoya/Instagram