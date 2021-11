Jennifer Lawrence: la actriz ha revelado que no desea hablar sobre su embarazo

Jennifer Lawrence ha dejado en claro que no desea que su embarazo sea tema de conversación para la prensa global ni las redes sociales. Han pasado casi tres meses desde que la ganadora del Óscar confirmó su embarazo. Ahora, a puertas de estrenar su nueva película Don’t look up en Netflix, se animó a dar una única declaración sobre el asunto.

En una entrevista recientemente publicada por la revista Vanity Fair, Lawrence habló muy poco sobre el hijo que tendrá junto a su esposo Cooke Maroney. Algo que llamó la atención fue su insistencia en el cuidado que tiene al hablar del tema.

“Cada instinto de mi cuerpo quiere proteger su privacidad por el resto de sus vidas, tanto como pueda. No quiero que nadie se sienta bienvenido a su existencia. Y siento que eso comienza con no incluirlos en esta parte de mi trabajo“, contó a la revista.

¿Qué más le dijo Jennifer Lawrence a Vanity Fair?

La actriz lleva casada con Maroney un par de años. En todo este tiempo, ha preferido mantener en privado su matrimonio y no dar muchos detalles. Durante la conversación con la revista, se animó a dar detalles sobre su relación.

“Realmente, disfruto ir a la tienda con él. No sé por qué, pero me llena de mucha alegría. Creo que tal vez porque es casi una metáfora del matrimonio. Tengo esta lista. Estas son las cosas que necesitamos. Trabajemos juntos y hagamos esto”, detalló.

La artista también aprovechó para hablar sobre lo importante que es para ella proteger a su familia, especialmente, después de una década en el centro de atención llena de experiencias difíciles, incluida la filtración de fotos desnudas que ella y otras estrellas enfrentaron en 2014. Siete años después, Lawrence lamenta su continua difusión.

“Cualquiera puede mirar mi cuerpo desnudo sin mi consentimiento, en cualquier momento del día. Alguien en Francia los acaba de publicar. Mi trauma existirá para siempre”, reveló Lawrence.

Netflix lanza tráiler de Don’t look up, cinta con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

La comedia es la última de Adam McKay, quien se ha vuelto conocido en el cine gracias a lanzamientos como The big short y Vice. Los protagonistas son acompañados por Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Cate Blanchett, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande y Scott Mescudi.

Don’t look up nos presenta a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence como el Dr. Randall Mindy y la Dra. Kate Dibiasky, dos astrónomos obligados a viajar por Estados Unidos para advertir a la población de que un meteoro se dirige directamente hacia el planeta.