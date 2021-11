Jaden Smith y la actriz Phoebe Dynevor fueron captados juntos durante una cena

Jaden Smith y la protagonista de Los Bridgerton, serie de Netflix, Phoebe Dynevor, fueron captados en una cena exclusiva de la marca francesa Louis Vuitton. Las imágenes publicadas por el medio Daily Mail circularon rápidamente en las redes sociales y los miles de seguidores de ambas celebridades empiezan a sospechar que existiría una relación entre los famosos.

En las fotos se aprecia que ambos salieron del evento organizado por el director creativo de la marca, Nicolas Ghesquière, el último viernes por la noche, con una actitud muy cercana, por lo que existe la sospecha de un posible romance, ya que actualmente ambos actores se encuentran solteros.

¿Nueva pareja a la vista? Jaden y Phoebe Dynevor fueron vistos juntos en exclusivo evento. Foto: Daily Mail/ captura.

Phoebe Dynevor recientemente terminó su relación con el comediante Pete Davidson, quien mantiene un romance con la multimillonaria Kim Kardashian, o cual quedó en evidencia tras la revelación de imágenes en las que ambos caminan agarrados de la mano durante un paseo por Palm Springs, California, en el mes de septiembre.

PUEDES VER: El radical antes y después de Jaden Smith que ha generado las críticas de sus fans

La actriz nacida en Inglaterra tiene 26 años, mientras que Jaden tiene 23. Cabe resaltar que, durante el evento, ambos vestían de pies a cabeza prendas de Louis Vuitton.

La protagonista de Los Bridgerton terminó recientemente su relación con el comediante Pete Davidson. Foto: Daily Mail/captura.

Jaden Smith y su evolución artística

El actor y músico Jaden Smith estuvo desde muy pequeño expuesto a las cámaras y al mundo de Hollywood al tener una familia famosa, ya que su padre es uno de los actores más famosos en la industria del cine: Will Smith. Con el pasar de los años, el joven talento supo hacerse notar y alcanzar reconocimiento por mérito propio.

A partir del año 2012, el artista comenzó a estrenar material único, como canciones. experimentos de rap, aclarando en un comienzo que solo se trataba de un pasatiempo, una pasión. Durante ese periodo, uno de los detalles que notaron sus fans fue el extremo cambio físico que tuvo, ya que empezó a ser cuestionado por su apariencia.

Jaden Smith comenzó a incursionar en el rap. Foto: captura/Instagram

Sin embargo, el artista respondió ante las críticas confirmando que sus cambios de looks están hechos con el objetivo de inspirar a los demás para que no teman ser quienes son realmente. “Sé que un montón de gente buena va a sufrir, quiero que los demás sean consciente de ello. Para inspirar el cambio en otras personas, solo se me ocurre cambiarme a mí mismo” , escribió.

PUEDES VER: El radical antes y después de Jaden Smith que ha generado las críticas de sus fans

Jada Pinkett reveló la enfermedad que padeció su hijo

Los padres de Jaden, Will Smith y Jada Pinkett, revelaron que su hijo sufrió problemas de salud por haberse convertido en vegano tras estar muy involucrado en el activismo medioambiental. Durante uno de los episodios del programa que conduce su madre, Red table talk, ambos comentaron cómo la familia le realizó una intervención al artista para que se dé cuenta de la gravedad del asunto.

Jaden Smith luce desmejorado por radical estilo de vida