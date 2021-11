Giuliana Rengifo tras declaraciones de Alfredo Zambrano y Magaly Medina: “Ya dije mi verdad”

Giuliana Rengifo no dudó en pronunciarse tras la entrevista que realizó Día D a Alfredo Zambrano y Magaly Medina, quienes salieron ante cámaras para defender su relación en medio de rumores de infidelidad por parte del abogado con la cantante de cumbia. A pesar de que la artista peruana aseguró que mantuvo un romance con el notario cuando él estaba soltero, él minimizó sus declaraciones asegurando que jamás tuvo nada serio cuando se separó de la conductora.

La cantante Giuliana Rengifo aseguró que no teme una demanda por parte de Alfredo Zambrano, ya que ella sostiene su verdad y está segura de que al final todo se aclarará.

“No (no teme una demanda de Alfredo). Yo puedo decirle las cosas a la gente en su cara, porque no tengo ‘rabo de paja’. Ya dije mi verdad y todo sale a la luz al final. Tengo una carrera limpia y todo me ha costado con el sudor de mi trabajo. Nadie me puede señalar ni decir que tengo esto por alguien”, dijo a Trome.

“Si hay forma de decir algo, se dirá, si no que quede ahí nomás, pero no es por un tema de miedo”, añadió Giuliana Rengifo, quien antes de la entrevista de Alfredo Zambrano y Magaly Medina para Día D, advirtió que tenía pruebas de que sí tuvo una relación con el notario.

Giuliana Rengifo no tiene miedo a demanda de Tomás Ángulo

Luego de que Giuliana Rengifo declarara que Tomás Ángulo se quiso propasar con ella durante una sesión de terapia, el psicólogo anunció una demanda contra la cumbiambera. Ante esto, la artista restó importancia a las palabras de Ángulo.

“No viene al caso hablar de ese señor. Si otras personas se quieren colgar (tras revelar que tuvo una relación con Alfredo Zambrano) es su problema. No tengo miedo ni temor, sigo trabajando tranquila”, comentó a Trome.

Tomás Ángulo indignado con Giuliana Rengifo

Tomás Ángulo, quien suele ser un invitado frecuente al programa de Magaly Medina, aseguró que iniciará acciones legales contra Giuliana Rengifo por difamación. La bailarina dijo en una entrevista que el psicoterapeuta intentó sobrepasarse con ella.

“Usted mintió a nivel nacional, manchó mi nombre y ahora yo la voy a demandar por difamación porque usted no puede salir a inventar mentiras con el pretexto de que quiere vender su disco”, dijo desde Instagram.