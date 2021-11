Giuliana Rengifo no teme ir presa ante posibles demandas de Alfredo Zambrano y Tomás Angulo

Giuliana Rengifo ha remecido la farándula local con sus revelaciones sobre Alfredo Zambrano, actual esposo de la conductora de noticias de espectáculos Magaly Medina. Ella afirmó en Amor y fuego haber tenido una corta relación con el notario, y aclaró que fue cuando él estuvo separado de la comunicadora.

Así también, contó que pasó momentos incómodos con el psicólogo Tomás Angulo. Según declaró en el programa de Willax, dejó entrever que el famoso terapeuta habría intentado sobrepasarse con ella cuando acudió a solicitar su servicio.

Al respecto, la ex-Agua Bella conversó con la prensa luego de correrse el rumor de posibles demandas contra ella por presunto daño de imagen y difamación a las figuras públicas.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo sobre Tomás Angulo y Alfredo Zambrano?

La cantante de cumbia aseguró no temer a las acciones que ambos puedan tomar. En referencia a la demanda que advirtió el psicólogo, señaló que él es alguien que ‘quiere aprovecharse del momento’.

“No viene al caso hablar de ese señor. Si otras personas se quieren colgar (en referencia a Alfredo Zambrano) es su problema . No tengo miedo ni temor, sigo trabajando tranquila”, dijo la artista.

Posteriormente, se dirigió al notario. “Yo puedo decirle las cosas a la gente en su cara, porque no tengo ‘rabo de paja’. Ya dije mi verdad y todo sale a la luz al final. Tengo una carrera limpia y todo me ha costado con el sudor de mi trabajo. Nadie me puede señalar ni decir que tengo esto por alguien”, agregó a El Popular.

Giuliana Rengifo habla del tema con Samuel Suárez

Samuel Suárez, creador de Instarándula, difundió una breve conversación con Giuliana Rengifo. En el texto, la cantante reiteró su postura de no temer ir presa ante posibles acciones legales contra ella.

“Amigo, chistoso eres ¿no? Yo no miento, y si tengo que ir a la cárcel por decir la verdad, lo haría”, escribió.