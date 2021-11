Estrella Torres se arrepiente de sentenciar a Ruby Palomino: “Creo que la fregué”

Ruby Palomino, junto con Elías Montalvo, se convirtió en la nueva sentenciada de El artista del año el sábado 20 de noviembre. Al enterarse de este suceso, muchos de los televidentes se mostraron inconformes, ya que la cantante es una de las participantes más fuertes de la competencia. En vista de lo ocurrido, los cibernautas empezaron a lanzar fuertes críticas contra Estrella Torres, quien también votó en contra de su compañera.

A raíz de lo ocurrido, la exintegrante de Puro Sentimiento compartió en Facebook una extensa publicación en la que confesó que se sentía muy apenada de poner a su compañera en riesgo de eliminación.

“Les seré sincera, amigos: esta gala no me hizo muy feliz que digamos. A pesar de que gane el versus y tuve una buena puntuación, siento que no tome una buena decisión al sentenciar a Ruby; en el momento creí que era lo correcto, ya que es una competencia y por estrategia debemos saber qué hacer”, escribió. “Para mí, Ruby es una gran cantante que admiro mucho y no me gustaría más adelante tener que enfrentarme con ella”, agregó.

Sin embargo, Estrella Torres dejó claro que ni Ruby Palomino ni nadie la detendrá y que hará todo lo que esté en sus manos para poder convertirse en la próxima ganadora de El artista del año.

Estrella Torres

“En este momento me ganan mis sentimientos de compañera y me siento muy apenada, ya que ella fue la única que confió en mí en el versus y creo que la fregué. Pero, como les digo, esto también es una competencia y yo he venido a ganar porque se lo prometí a mi papito que está en el cielo y a familia. Espero me sepan entender tanto Ruby como su público. Vuelvo a reiterar mi admiración y respeto por Rubí. Tendré que apechugar las críticas. Lo siento”, finalizó.

Estrella Torres derrota a Yahaira Plasencia en El artista del año

Estrella Torres ganó el versus contra Yahaira Plasencia en El artista del año con una emotiva interpretación del tema “Detrás de la ventana”.

Gracias a esta victoria, la cantante de cumbia se ganó dos puntos adicionales que aportaron a su participación en el reality de Gisela Valcárcel.

¿Quiénes son los participantes de El artista del año?

En esta nueva temporada, los participantes de El artista del año fueron siete y ahora solo seis, ya que recientemente Christian Domínguez resultó eliminado.

Elías Montalvo

Ruby Palomino

Christian Domínguez (eliminado)

Estrella Torres

César Vega

Yahaira Plasencia

Claudia Serpa