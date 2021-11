Bettina Oneto nombra como su sucesora a Marcela Luna, actriz de El reventonazo de la chola

Bettina Oneto, una de las actrices cómicas más importantes del Perú, eligió como su sucesora a Marcela Luna, integrante de El reventonazo de la chola, ya que considera que reúne las características necesarias para convertirse en una gran artista. Durante el show que ofreció en el teatro Canout por sus 46 años de trayectoria artística, la madre de Shantall Young le dedicó unas emotivas palabras a su ‘pupila’.

“Considero que Marcela Luna es la actriz cómica que cumple todas las cualidades para seguir mis pasos como showoman . Yo destaco sus múltiples talentos como cantante, actriz, bailarina y comediante, que son requisitos principales para ser una artista completa”, señaló. “Ella ha demostrado a lo largo de su carrera que ha nacido para el espectáculo” , añadió.

Marcela Luna agradece las palabras de Bettina Oneto. Foto: Marcela Luna/ Instagram

Al escuchar las palabras de Bettina Oneto, Marcela Luna se conmovió y le agradeció por el gesto. “Bettina es una de las artistas que merecen mi respeto. Es mi maestra y, si lo dice ella, tremendo honor que me hace. No pienso defraudarla, muy por el contrario, seguiré aprendiendo y yendo por el camino correcto para no decepcionarla”, expresó.

Bettina Oneto nombra a Marcela Luna como su sucesora. Foto: Marcela Luna/ Instagram

Marcela Luna en El reventonazo de la chola

Marcela Luna se desempeña en El Reventonazo de la Chola como protagonista de un particular espectáculo que incluye musicales propios a cargo del productor musical Rafo Pardo Figueroa. Además, destaca en la comedia con sus imitaciones a diversos personajes de la farándula peruana.

¿Quién es Marcela Luna?

Marcela Luna es una actriz, cantante y bailarina tacneña, con más de 18 años de trayectoria artística. Trabajó con Tulio Loza en el programa Cómo es la cosa, en Willax, y compartió escenario con Fernando Armas en Comediando; Manolo Rojas en Risas, plumas y lentejuelas; Kike Suero, El Chato Barraza, el recordado Gato Abad y Willy Hurtado en Humor.com y otros más.

La artista, quien además era vocalista de Los Kipus, fue descubierta por Ernesto Pimentel en Camino a la fama, donde le ganó a Susan Ochoa.