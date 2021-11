Belén Estévez bromeó a Adolfo Aguilar durante América hoy: Pensé que desayunabas chocolatito

La bailarina argentina Belén Estévez y Adolfo Aguilar, quienes son miembros del jurado de El artista del año, protagonizaron una graciosa escena cuando la bailarina le jugó una broma pesada al exconductor de Yo soy, durante su estancia en el set de América hoy para conversar sobre los detalles de la última gala del programa sabatino conducido por Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, durante el segundo programa de América TV fue eliminado el cumbiambero Christian Dominguez, quien perdió contra el ‘guerrero’ Elías Montalvo. Sin embargo, el influencer se encuentra en sentencia una vez más. En esta ocasión, junto a la cantante Ruby Palomino.

Durante el programa matutino, Edson Dávila le hizo una broma a Adolfo al recomendar que no le realicen ninguna pregunta puesto que “se acaba de despertar y a esta hora no piensa mucho porque no ha desayunado”, comentó el popular ‘Giselo’.

“Yo desayuno siempre café”, respondió Aguilar. En seguida, Belén Estévez no pudo aguantar responder con una indirecta respecto a los rumores que lo vinculan al conductor con el exparticipante de Esto es guerra, Alejandro ‘Chocolatito’ Pino.

“Ay, pensaba que era chocolatito”, dijo mientras hacia referencia al tiktoker venezolano. Frente a ello, Adolfo se puso nervioso y solo atinó a reírse.

El video que inició los rumores de un vínculo entre Adolfo Aguilar y ‘Chocolatito’

Rodrigo González mostró dos videos durante su programa Amor y fuego donde se ve a Adolfo Aguilar posando junto a un perrito, mientras que en otro clip se aprecia al exparticipante de Esto es guerra, Alejandro Pino mejor conocido como ‘Chocolatito’, posar con la misma mascota para una historia en sus redes sociales.

“¿Qué hace el ‘Chocolatito’ con esos perritos? Qué lindos, serán sus mascotas. Qué ternura, qué cercanía”, comentó ‘Peluchín’. En tanto, Gigi Mitre prefirió dejar abierta la posibilidad de que tal vez ambos podrían ser roomies (compañeros de departamento), y que no necesariamente habría un vínculo más allá de una amistad entre las figuras públicas.

Claudia Serpa obtuvo el puntaje más alto en El artista del año

Durante la segunda gala del programa sabatino de América TV, la cantante y actriz cómica Claudia Serpa se emocionó cuando se enteró que recibió el puntaje más alto de la noche.

“En la noche, la mejor, me ha encantado tu actuación, me ha encantado tu canción, me ha encantado tu baile, me ha encantado tu look, me ha encantado todo. Has estado extraordinaria. Te felicito”, comentó Adolfo Aguilar.