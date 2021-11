Alfredo Zambrano estaría alistando demanda en contra de Janet Barboza, según Instarándula

En los últimos días, Alfredo Zambrano ha sido principal protagonista de las noticias de espectáculos en el Perú. Esto no se ocasionó por algún tema relacionado con su pareja, Magaly Medina, sino por las recientes declaraciones de Giuliana Rengifo, quien afirmó que tuvo una relación amorosa con el abogado durante el breve periodo en el que se distanció de la periodista.

Las declaraciones molestaron al esposo de la presentadora, pues estaría alistando una demanda contra la cumbiambera. Sin embargo, la cantante no sería la única apuntada por el empresario, ya que Samuel Suárez reveló que Janet Barboza también podría ser demandada por difamación tras asegurar que Zambrano habría tenido romances con otras famosas de la farándula.

“Yo tengo una información de fuentes muy confiables de que el notario Alfredo Zambrano sí va demandar a Giuliana Rengifo por difamación. Para que el notario tome la decisión de tomar medidas legales cuando él normalmente siempre se ha mantenido ajeno. Pero esta vez no. Y no solamente contra Giuliana Rengifo, Janet Barboza también recibiría la furia del notario porque ha dado unas declaraciones recientes muy sueltaS al diario Trome, y eso no le ha gustado nada y se va con todo”, escribió en una de las historias de Instarándula.

Janet Barboza hizo fuertes declaraciones sobre Alfredo Zambrano. Foto: captura de América TV / Instagram

Samuel Suárez sorprendido por declaraciones de Janet Barboza

Por último, Samuel Suárez expresó su total sorpresa por las afirmaciones de Janet Barboza al considerar que no es una novata en la televisión. De igual forma, aconsejó a la ‘Rulitos’ y a Giuliuna Rengifo para que se preparan ante esta posible batalla legal que se les avecina.

“Me imagino que debe tener sus pruebas. Solamente les digo, Giuliana, Janet, espero que tengan buen chanchito (plata) o que sepan demostrar muy bien su verdad”, añadió.

Alfredo Zambrano minimizó su relación con Giuliana Rengifo

Durante una extensa entrevista con Día D, Alfredo Zambrano y Magaly Medina hablaron sobre los recientes comentarios de Giuliana Rengifo en Amor y fuego. Ante ello, el notario aseguró que su breve romance con la combiambera no fue nada especial. “Yo, en ese momento, era soltero, podía salir, podía viajar, pero nada especial. Vuelvo a insistir en lo mismo, por respeto a mi esposa: ‘Desde que me casé con ella, estoy metido en mi matrimonio al 100%’”, expresó.