Yahaira Plasencia sobre críticas a Elías Montalvo: Cuando te juzgan tanto no sabes cómo actuar

Yahaira Plasencia no dudó en enviarle un consejo a Elías Montalvo luego de ser sentenciado por segunda vez en El artista del año durante la noche del último sábado 20 de noviembre. La salsera contó que vivió algo similar y ha enfrentado diversas críticas a lo largo de su carrera; sin embargo, recomendó al tiktoker enfocarse en demostrar su talento en la pista de baile.

“Elías, lo quiero un montón, él lo sabe. Que siga adelante, que no se rinda. Sé que es difícil cuando te llega todo muy rápido, el cargamontón, las críticas, cuando te juzgan tanto a veces uno no sabe cómo actuar. Yo he estado internada, con depresión y he querido dejar todo , pero gracias a Dios y mi familia pude salir de eso. Recomendarle que ore mucho, que su fe esté puesta en Dios y va a salir”, indicó.

Luego del versus entre el integrante de Esto es guerra y Christian Domínguez, Elías Montalvo salió victorioso y pudo seguir en carrera en El artista del año. Sin embargo, el chico reality no recibió buenas críticas de parte del jurado del programa y lo mandaron nuevamente a sentencia junto con Ruby Palomino.

Elías Montalvo a Christian Domínguez: “No me gusta que me minimicen”

Durante la última gala de El artista del año, Elías Montalvo respondió a las duras críticas de Christian Domínguez, ya que aseguró que tiene mucha experiencia en comparación al influencer. “Está bien que Christian sea experimentado y tenga mucha cancha, mucha trayectoria, pero no me gusta que me minimicen por ser joven”.

Elías Montalvo se pronuncia tras ser vinculado con Peter Fajardo

En los últimos días, el chico reality ha sido protagonista de muchos titulares de la farándula peruana. Ante ello, Elías Montalvo se pronunció luego de ser vinculado con Peter Fajardo. “Sobre todo yo, que soy una persona nueva, que no estoy acostumbrado a este tema mediático, a que te sigan y te acosen, sí me ha mortificado mucho a mí y a mi familia y pues se podría decir que no estoy tan a mi 100%”, expresó.