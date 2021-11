Yahaira Plasencia, Michelle Soifer, Diego Val y otros cantantes que suelen usar playback en sus presentaciones

Tras la presentación de la salsera Yahaira Plasencia en el escenario de El artista del año, en el que Tilsa Lozano, quien forma parte del jurado de dicho reality, elogió el baile de la popular ‘Yaha’; sin embargo, recordó que esta usaba frecuentemente la técnica del playback en sus presentaciones, nos trae a la mente a otros personajes que habrían utilizado esta práctica ya conocida.

“A veces te vi acá y siempre te vi haciendo playback. (…) Y yo decía la quiero escuchar cantar en vivo (...) la semana pasada te sentí un poco más nerviosa, esta semana te he sentido mucho más segura. Definitivamente hay momentos donde siento que te quedas sin aire (...), pero tienes algo favor, bailas espectacular”, comentó Tilsa, quien destacó las habilidades artísticas de la salsera sobre el escenario.

Sin embargo, es preciso señalar que el uso de playback es un recurso que muchos artistas nacionales y también internacionales utilizan para sobrellevar largos conciertos. Asimismo, otros optan por realizarlo debido a operaciones que imposibilitan sobreesfuerzos en los cantantes, entre otros motivos.

Michelle Soifer

La también influencer explicó los motivos del por qué había recurrido al uso del playback. Foto: captura de Latina

La ex chica reality y cantante peruana Michelle Soifer no pasó desapercibida durante su presentación en La voz Perú, tras notarse que estaba utilizando el famoso playback al interpretar su tema “Bye bye”.

A raíz de lo sucedido, usuarios en redes sociales criticaron su puesta en escena, tras indicar que no daba el ejemplo al presentarse en un programa de canto en vivo.

En tanto, la popular ‘Michi’ se defendió de las críticas mientras se encontraba en el programa Mujeres al mando, en el que hizo sus descargos y explicó por qué no cantó en vivo.

“Mucha gente de la prensa empezó a decir que por qué hice playback”, comentó en un inicio Michelle. En ese sentido, ella se defendió aclarando que sí canta y baila, pero que en esa edición de La voz Perú prefirió usar playback, ya que había sido operada de la vesícula recientemente.

“Ahora, para empezar, quiero aclararlo para que la gente no se confunda. Creo que siempre he demostrado que canto y bailo en Alma bella y también me puedo dar el lujo de hacerlo por un tema de salud porque recién estoy operada”, puntualizó.

Diego Val

Diego Val se había presentado en evento de la influencer Jamila Dahabreh. Foto: captura de ATV

El cantante peruano Diego Val no aguantó que un ‘urraco’ del programa Magaly TV, la firme lo entrevistara con algunas preguntas que, a su parecer, resultaron incómodas para el artista. Dicho encuentro fue transmitido en el programa de la periodista de espectáculos Magaly Medina.

Este impase comenzó cuando un reportero abordó a Diego Val durante un evento. De acuerdo a la nota, este último no habría cantado en vivo, sino que recurrió al uso del famoso playback.

Leslie Shaw

La también influencer compartió micrófono con el cantante Luis Fonsi. Foto: captura de Latina

La cantante urbana y una de las máximas exponentes del género en el Perú, Leslie Shaw, compartió escenario con el artista puertorriqueño Luis Fonsi para interpretar la canción “Échame la culpa”, en lo que fue la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019. En ese sentido, algunos seguidores criticaron el performance de Shaw, debido a que se presume que habría utilizado playback. Sin embargo, ella desmintió tal afirmación.

La intérprete de “Faldita” negó que durante el espectáculo no se haya escuchado su voz en vivo, tal y como había insinuado el cantante Salim Vera de Libido a través de sus polémicas declaraciones.

Los 4 de Cuba

Cantante sufrió aparatosa caída durante concierto en Moyobamba. Foto: captura de Latina

El famoso grupo de salsa, cuyas interpretaciones son un rotundo éxito en nuestro país, tuvo una concurrida presentación en Moyobamba allá por el año 2017, en el que cientos de asistentes coreaban sus canciones. Sin embargo, uno de los artistas de dicha agrupación cayó aparatosamente del escenario y, sin pensarlo, puso en evidencia que estaba utilizando playback.

Daniela Darcourt

La popular cantante, quien fue jurado del reality La voz kids, viajó a República Dominicana en 2019 para participar en la cuarta edición de los Premios Heat 2019, donde fue nominada en dos categorías: artista revelación y mejor artista sur. Ella compitió con los artistas Paulo Londra, Greeicy, Anuel AA, Manuel Turizo, Ventino, entre otros.

Si bien la salsera no consiguió algún galardón en dicha premiación, nuestro país fue muy bien representado con su performance, asimismo, los asistentes se deleitaron con su exitoso tema “Señor mentira”. Los que no estuvieron del todo conformes fueron sus seguidores, debido a que muchos dijeron que probablemente simuló entonar la canción.

Tiempo después, al ser consultada por el programa Mujeres al mando sobre la polémica por el uso de playback en artistas, ella señaló que también ha recurrido en algunas oportunidades en conciertos de varias horas. En tanto, resaltó que solo necesitó ayuda para los coros.

“En algún momento he tenido que hacerlo, pero mitad, mitad en los coros, para mantener la energía. En verdad es complicado hacerlo (cantar y bailar al mismo tiempo). Pero todo se puede en esta vida”, acotó.