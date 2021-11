Taylor Swift obtiene por décima vez el puesto número uno en la lista Billboard 200

Taylor Swift se apodera del puesto número uno en la lista de álbumes de Billboard 200 con su álbum regrabado Red (Taylor’s Version). Este disco le otorga a Swift por décima vez el puesto máximo en el ranking, convirtiéndola en la segunda mujer con más reconocimientos de Billboard en la historia. Solo Barbra Streisand la supera, con 11 producciones que obtuvieron el primer lugar.

Recordemos que este disco cuenta con nueve grabaciones adicionales, agrupadas bajo el nombre From the vault. Estas son seis pistas inéditas que fueron escritas para Red en el 2012, una versión de 10 minutos de “All too well” y las interpretaciones en solitario de Swift de las canciones “Better man” y “Babe”.

PUEDES VER: Taylor Swift se convierte en la única artista en tener ocho álbumes número uno en Reino Unido

Red (Taylor’s Version) en Billboard 200

Según MCR Data, se ha registrado que Red (Taylor’s Version) vendió 605.000 discos en los Estados Unidos hasta el pasado 18 de noviembre. Este es el segundo álbum que más se ha vendido en una semana en todo el año. El primero fue el disco Lover boy de Drake, el cual vendió 613.000 unidades en sus primeros siete días de lanzamiento. Red (Taylor’s Version) también ha logrado ser el álbum más vendido en su formato físico durante su primera semana de lanzamiento, con un total de 369.000 productos vendidos.

Taylor Swift se convierte en la única artista en tener ocho álbumes número uno en Reino Unido

Durante la tarde del 19 de noviembre, la regrabación del álbum Red debutó en la cima de la lista de discos más vendidos del Reino Unido con 72.000 ventas de listas.

Con 57.000 ventas físicas y digitales registradas, la producción se convierte en el álbum de artista solista femenina más vendido de 2021 hasta el momento.

La última producción de Swift en las listas de éxitos marca su quinto álbum número uno en menos de tres años. Los discos Lover (agosto de 2019), Folklore (agosto de 2020), Evermore (diciembre de 2020) y Fearless (Taylor’s version) (abril de 2021) son sus predecesores.