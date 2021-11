¿Quién es la máscara? Colombia EN VIVO: horario, cómo votar y participantes

¿Quién es la máscara? Colombia 2021 estrena este domingo un nuevo capítulo de la segunda etapa del programa. En esta fecha, otro grupo de participantes enmascarados se enfrentarán en un combate musical para seducir al publico y a los jueces en busca de continuar en competencia. Te contamos todos los detalles sobre el show de RCN Televisión.

¿Cómo quedó el capítulo de ayer?

En la última edición, por partida doble, de ¿Quién es la máscara? Colombia 2021 se enfrentaron dos tríos de personajes en los combates musicales. En la primera competencia el público salvó a Cocoloco y el jurado a Conejo. El personaje que tuvo que develar su identidad fue Dorado, y se descubrió que detrás de la máscara se encontraba el exjugador de fútbol Faustino ‘el Tino’ Asprilla.

En el segundo combate de la noche la votación del público salvó a Colibrí y el jurado a Monstruo. Por lo que Pez quedó al borde la eliminación, pero no se reveló su identidad.

'Tino' Asprilla en Quién es la máscara. Foto: RCN.

¿Qué personajes han sido descubiertos?

En la primera etapa del reality show de RCN fueron descubiertos los siguientes personajes:

Mono tití : Beto Villa Jr.

: Beto Villa Jr. Esmeralda : Aída Victoria Merlano

: Aída Victoria Merlano Cacatúa : Alicia Machado

: Alicia Machado Mariposa : Claudia Bahamón

: Claudia Bahamón Gallinazo : Sebastián Villalobos

: Sebastián Villalobos Palenquera : Natalia Bedoya

: Natalia Bedoya Gato : Rafaella (hija de Marbelle)

: Rafaella (hija de Marbelle) Armadillo : Alejandro Martínez

: Alejandro Martínez Camaleón : Nairo Quintana

: Nairo Quintana Lechuza : Xiomara Xibille

: Xiomara Xibille Pantera: Jorge Cárdenas

El primer descubierto de la segunda etapa es Dorado, Faustino ‘el Tino’ Asprilla.

¿Qué personajes siguen en competencia?

En la segunda etapa del programa de RCN participan 15 personajes y el ganador del grupo se enfrentara a ‘Zorro’, finalista de la primera etapa. Los personajes son:

Monstruo

Muñeca

Colibrí

Toronja

Cocodrilo

Rana René

Marimonda

Araña

Burro

Orquídea

Madre Monte

Panda

Quetzal

Conejo

Pez

Monstruo en Quién es la máscara. Foto: RCN

¿Cómo votar en Quién es la máscara Colombia?

Los televidentes pueden apoyar a su personaje favorito dejando su voto a través de las redes sociales por medio del hashtag: #NombreDelAnimalEs.

¿De qué trata Quién es la máscara 2021?

Quién es la máscara? Colombia es un reality televisivo de RCN donde un grupo de famosos disfrazados realizan presentaciones distorsionando sus voces, de tal manera que los jurados no puedan adivinar su identidad. Los investigadores tendrán que prestar atención hasta al más mínimo detalle para saber de quién se trata. Los concursantes que son descubiertos dejan la competencia. Es una adaptación la producción surcoreana The king of mask singer.

Quién es la máscara Colombia: horario

El programa concurso se transmite los sábado a las 8.00 p. m. y los domingo a las 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Quién es la máscara?

¿Quién es la máscara? Colombia se transmite los sábado y domingos a través del canal de televisión RCN.

Investigadores de Quién es la máscara. Foto: RCN

¿Cómo ver el canal RCN EN VIVO?

Para poder ver la programación de RCN EN VIVO, puedes utilizar el canal 15 por la frecuencia de Televisión Digital Terrestre (TDT). Otra opción es ingresar a Google Play o App Store, descargar la aplicación de RCN y disfrutar de su contenido totalmente gratis.

¿Dónde ver Quién es la máscara EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes seguir el minuto a minuto de ¿Quién es la máscara? ONLINE GRATIS a través de la la transmisión EN VIVO que realiza La República Espectáculos.