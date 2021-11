Mauro Icardi: acusan al futbolista de haber sido infiel a Wanda Nara desde 2018

Tras la infame reconciliación de Mauro Icardi y Wanda Nara, un periodista argentino contó que el futbolista le habría sido infiel a su esposa antes del escándalo con la ‘China’ Suárez. Esto habría ocurrido cuando Nara e Icardi visitaron Ibiza en 2018.

El tumultuoso matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara

Mauro y Wanda se separaron por primera vez a mediados de octubre de 2021 tras siete años de matrimonio. La empresaria compartió en Instagram un fuerte mensaje hacia la actriz China’ Suárez, con quien Icardi le fue infiel.

Sin embargo, poco tiempo después, Wanda anunció públicamente que perdonó al futbolista. Suspendió el trámite de divorcio y se mostró en redes sociales feliz con su esposo.

”Me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tienes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, relató Wanda en Instagram.

Wanda Nara retomó su relación con Mauro Icardi. Foto: Instagram

La anterior infidelidad de Mauro Icardi

El periodista Rodrigo Lussich reveló en el programa que conduce en América, Instrusos, lo que habría ocurrido en Ibiza entre el futbolista del PSG y una bailarina. Contó hechos que habrían sucedido en 2018 con Wanda Nara presente.

El presentador televisivo hizo un recuento basado en una supuesta testigo, la esposa de un mago que trabajaba en el club nocturno Lío. Inició relatando una interacción entre Wanda y la fuente en Instagram.

“Ella le escribe un comentario a una foto que publica Wanda, en la que pone: ‘Día de piscina en casa en Ibiza’. Aparentemente, la casa no era de Wanda. Entonces Sabrina, la esposa del mago, le escribe: ‘No es la casa de ella, es de uno de los viejos que tiene de amigos y ojo que se le iban los ojos en Lío a él, se repite lo de Maxi’. Y al día siguiente de escribir este comentario, al marido lo echan del lugar”, explicó Rodrigo.

Lussich contó que el delantero intercambió miradas coquetas con una bailarina de la discoteca. Acto seguido, él se dirigió al baño del establecimiento, donde se encontraría con la joven.

“En un momento, la bailarina se acercó a la zona donde estaba Mauro. Se miraban en todo momento y la chica se fue. Mauro se paró y fue al baño, Wanda se quedó en su mesa”, relató el periodista. “Después, los vi salir a ambos de ese baño. Ella salió primero y luego salió él”.

Según testigos, las miradas de Icardi provocaron una discusión entre el delantero y Wanda Nara.