Magdyel Ugaz “Ahora me dejo ayudar”

Promocionar su debut como productora de cine –junto a Gianella Neyra– le ha servido a Magdyel Ugaz para hacer catarsis y hablar de que no ha tenido las cosas fáciles, como muchos piensan. La actriz también protagoniza Medias hermanas, ya en los cines.

“Conseguir todos los ingredientes para lograr esta película en muchos momentos me sobrepasó. Muchas veces quise correr, pero ahí estaba el reto, porque cuando uno sale de su lugar de comodidad se siente más vivo que nunca. Si bien, a veces, sientes que te falta el aire y vives ese momento de incertidumbre, la recompensa es maravillosa. A veces el que te duela sirve para darte cuenta de que estás vivo y presente”, nos dice la actriz al hilo telefónico.

¿Crees que la vida te ha dado siempre esos momentos bruscos?

Uno puede quedarse en el mismo lugar que quiere, las rutinas también son importantes, pero yo busco sentirme viva, porque me encanta sorprenderme, descubrir y allí es donde seguro la vida me golpea. Por eso digo que es importante ese desafío de dejar de estar en lo cómodo y arriesgarte a algo que tal vez puede ser terrible, pero será importante para decir que estás intentando estar presente.

Dijiste que a través de tus heridas también puedes compartir y enseñar.

Claro porque no tengo temor en decir que he compartido los procesos que he vivido con mi cuerpo, los encuentros, desencuentros, el haber crecido tan chiquita y haber estado en un ambiente tan fuerte y potente como es la televisión. Me abrió un montón de dudas, decirme cosas como: ‘no doy la talla’, ‘no sirvo para esto’, y que me hayan pasado cosas como haberme enfermado, haber sentido lejos a mi familia. De repente todas esas cosas han sido alimento para ser la persona que soy hoy. Definitivamente tengo mucho que aprender en el camino pero cada día apuesto por las cosas que quiero para mi vida. Me encanta poner sobre el tapete y decir que muchas veces no me siento capaz. He trabajado mi seguridad y en mis temas de autoestima mucho en la vida, pero esto no me ha limitado a lanzarme al vacío igual.

Pese a que te cuesta confiar en ti misma.

Sí, me siento insegura como cualquiera, pero me atrevo. También dudo, me hago rollos, pero me atrevo y cada día más. Y es un patrón que yo he reconocido en mi vida que cuando siento que las cosas no empiezan a salir bien quiero correr. Tengo siempre esa sensación, pero ahora me dejo ayudar. En el caso de la película me dejé ayudar por Gianella.

¿Por qué crees que tienes ese patrón, de sentirte insegura y querer correr cuando algo no te funciona?