Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano: los motivos que habrían propiciado su separación

La periodista de espectáculos mantiene hoy en día una sólida relación con el notario Alfredo Zambrano, y lo evidencia en cada uno de los momentos que documenta y comparte con sus seguidores a través de sus redes sociales. En las últimas semanas, la conductora se lució tomando clases de canto con su esposo y hace un mes atrás viajó a los Estados Unidos para disfrutar de Park City en compañía de su pareja.

Sin embargo, la relación entre el par no siempre fue color de rosa, pues a lo largo de los años han tenido diversos altibajos, peleas, malos entendidos, y un par de separaciones, que en ese entonces ambos consideraron definitivas.

¿Cómo se conocieron?

Tras su paso por prisión, Magaly Medina acudió a un restaurante con su amigo Ney Guerrero, y fue ahí cuando conoció a quien sería su actual esposo. Asimismo, se enteró que fue Zambrano quién le envió 300 ramos de flores cuando ella se encontraba en la cárcel.

Sin embargo, según contó Magaly en un video colgado en su canal de YouTube, ella nunca se dio cuenta que Alfredo estaba interesado en ella hasta que un día le pidió un favor y como agradecimiento le trajo regalos de sus viajes.

Alfredo y Magaly viajan muy a menudo y cuelgan fotos de sus recorridos en sus redes sociales. Foto: Magaly Medina/Instagram

Alfredo y Magaly comparten los momentos más pintorescos y memorables de su relación. Foto: Magaly Medina/Instagram

Tiempo después, ambos coincidieron en un viaje a Miami y fue ahí cuando decidieron dar el siguiente paso para entablar una relación amorosa.

Magaly se casa con Alfredo Zambrano

Tras cuatro años de relación, en 2016, Alfredo Zambrano le propuso matrimonio a Medina durante un viaje a Hawái. En aquella travesía, los acompañaron sus amigos cercanos y su familia.

Fue así que contrajeron matrimonio el 9 de diciembre de 2016, en el distrito de La Molina. La ostentosa ceremonia tuvo como asistentes a 500 personas. Medina portó un vestido con mangas, pedrería y una pequeña cola que fue diseñado por Ani Álvarez Calderón.

La relación matrimonial iba viento en popa, hasta que en marzo de este año, la presentadora de Magaly TV, la firme anunció comunicó vía su programa que había decidido separarse de su esposo.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano contrajeron matrimonio en el 2016. Foto: Magaly Medina/Instagram

Magaly anuncia separación con Alfredo Zambrano

El último 30 de marzo, Magaly Medina tomó unos cuantos minutos de su programa para dar a conocer que se divorciaría de su esposo Alfredo Zambrano.

“Con la misma transparencia con la que noche a noche, desde hace muchísimos años entro a sus hogares, hoy día yo quiero hacer una comunicación en todo personal, esta es una decisión que ha sido bastante pensada con mucho detenimiento. He decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio ”, expresó la popular figura de televisión.

De igual manera, Magaly Medina aseguró que su divorcio no se debía a una infidelidad. “Que esto no se preste a especulaciones, aquí no hay terceras personas, ni de mi parte ni de su parte”, agregó.

Magaly se pronuncia frente a rumores que habrían ocasionado su divorcio

Finalizada la relación entre la periodista y el notario, comentaristas y presentadores del mundo del espectáculo se refirieron a su separación especulando los posibles motivos que habrían llevado a la pareja a dar por terminado su romance. Ante ello, Medina decidió hacer un pronunciamiento para confesar que solo su círculo cercano estaba al tanto de las razones de su divorcio.

“Si yo no quiero contar los motivos que llevaron a que no pudiéramos arreglar nuestros problemas, eso se los contaré en algún momento, pero ahora no me siento con ganas de hacerlo, pero aquellos que sí nos conocen, mi círculo pequeño y que no están en televisión, sí conocen los puntos y comas de esto, ellos pueden dar fe de ello”, enfatizó Medina.

“Nadie más tiene el derecho de decir algo que no conoce. Solamente mis amigos saben detalles extraordinarios de esta relación y sobre este final (de su matrimonio), ellos lo conocen. Que el resto se llene la boca de especulaciones”, agregó.

Razones por las que la relación entre ambos habría llegado a su fin

De acuerdo a información revelada por una fuente del diario Trome, Magaly Medina y Alfredo Zambrano se habrían distanciado por las siguientes razones:

Falta de tiempo

Tras superar la COVID-19, la conductora retornó a su casa televisora y se enfocó mucho más en su trabajo, pasando la mayor parte de su día en el canal en el que labora.

La apretada agenda Magaly, que abarcaba desde reuniones, grabaciones de videos para su canal de YouTube y TikTok y coordinaciones con su equipo de producción, limitaban los momentos que pasaba junto a Alfredo Zambrano.

Diferencias que originaban en discusiones

Las diferencias irreconciliables entre Magaly y Alfredo con el tiempo se tornaron insostenibles, específicamente cuando de trabajo se trataba, pues el notario no comprendía, a menudo, que a la conductora le costara delegar funciones y en ocasiones, Medina se pasaba casi el día entero en el canal.

En tal sentido, la periodista no comprendía el carácter a veces relajado y despreocupado de su pareja.

Carácter fuerte en ambos

El imponente carácter que presentaba el par les habría jugado en contra en su relación y en su convivencia, pues ambos sacaron a relucir su fuerte temperamento cuando residían juntos. En un video publicado en el canal de YouTube de Magaly, del 20 de octubre del 2020, ella cuenta que su esposo puede ser muy tranquilo, pero cuando está enojado presenta muy mal carácter.

Escándalos

Otras de las causas de su separación, según indicaron fuentes a Trome, fueron los escándalos en los que Magaly Medina se veía envuelta, mismos por los que le llegaban muchísimas cartas notariales. Alfredo Zambrano sabía que estaba al lado de un popular personaje de la farándula; sin embargo, nunca imaginó que eso afectaría su vida amorosa y hasta llegaría a ser el blanco de críticas.

Reconciliación entre Magaly y Alfredo Zambrano: “El amor ganó esta vez”

Dos meses después de haber puesto fin a su matrimonio, a raíz de diferencias que desencadenaron en una fuerte pelea, Magaly Medina y Alfredo Zambrano se reconciliaron.

Según lo expresado en la revista Cosas Perú, Medina puntualizó que su matrimonio se vio afectado por la pandemia y no por terceras personas.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano viven juntos y tienen dos mascotas, que la conductora ya ha presentado en uno de sus videos de YouTube. Foto: Magaly Medina/Instagram

“Lo que yo tengo que decir, porque anuncié mi separación y divorcio en televisión, es que nosotros (mi esposo y yo) pensamos que no podíamos superar nuestras diferencias que nos sentaron en el año de la pandemia. (...) Nuestra comunicación casi se volvió nula y nos alejó a él y a mí”, dijo Magaly.