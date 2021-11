La actriz Ludwika Paleta está en contra de los filtros de belleza: “Somos más de lo que se ve”

La actriz de la serie Madre solo hay dos, Ludwika Paleta, comentó en una entrevista la importancia del amor propio y mencionó que gracias a las facilidades de las nuevas tecnologías cada vez más las personas se olvidan de quiénes son. “Vivir detrás de una máscara de pronto se vuelve complicado” , expresó.

Asimismo, recalcó que uno debe aceptarse con sus defectos, virtudes y cualidades. “Abrazar con cariño, que somos más de lo que se ve. Abrazar con amor tu cuerpo porque es tu vehículo y es lo que te ha permitido vivir, moverte y hacer todas las cosas que nos gustan hacer. Hay una ola de ganas de decir ‘¿por qué nos da tanto miedo ser como somos?’”, dijo la actriz que radica en México.

Por ello, Ludwika se muestra en contra de utilizar los diferentes filtros de belleza que existen en las diferentes redes sociales como Instagram y Facebook.

El hijo de Ludwika Paleta incursiona en la música

Nicolás es el hijo de la actriz polaca Ludwika Paleta y del director de cine mexicano Plutarco Haza. Recientemente reveló que desea incursionar en la industria musical.

El hijo de Ludwika Paleta incursiona en la música. Foto: Ludwika Paleta/ Instagram.

“No me pide muchos (consejos). De hecho, está en una edad en la que no pide consejos ni tampoco quiere escuchar muchos, me imagino que para él es difícil tener una mamá famosa y que quiere abrirse camino y quiere ser ‘Nico’, no quiere ser ‘El hijo de…’”, dijo la actriz de la película Rumbos paralelos en una alfombra roja.

Ludwika Paleta fue presentadora de los premios Oscar

La actriz Ludwika Paleta fue la presentadora para la cobertura de la alfombra roja de los Premios Oscar 2021. Asimismo, estuvo acompañada de Lety Sahagún y Gerudito. La artista polaca mostró a sus 3 millones de seguidores en Instagram el detrás de cámara en su cuenta oficial de Instagram.