Lady Gaga a Britney Spears: “Has cambiado el rumbo de las mujeres en esta industria para siempre”

Un nuevo mensaje de admiración ha emitido Lady Gaga hacia Britney Spears. Esta vez, la protagonista de la cinta House of Gucci hizo referencia al precedente que estaría marcando la cantante para las mujeres dentro de la industria musical, ya que defendió hasta las últimas circunstancias el respeto de sus derechos.

“Te amo Britney Spears. Vive tu mejor vida”, comenzó escribiendo Gaga en sus historias de Instagram.

La artista expresó que había deseado el fin de la tutela legal que mantenía sobre ella su padre Jamie Spears.

“Oré para que el sistema legal te tratara como una persona. Ahora has cambiado el rumbo de las mujeres en esta industria para siempre. Te defendiste y fuiste muy valiente. Gracias”, manifestó la cantante a la intérprete de “Oops, i did it again”.

Lady Gaga se pronunció tras conocer el fin de la tutela de Britney Spears. Foto: Lady Gaga/Instagram.

Britney Spears agradece palabras de Lady Gaga en la alfombra roja de House of Gucci

El mensaje que emitió Lady Gaga desde sus plataformas respondía a una publicación hecha por Britney Spears, en la que la cantante agradecía a la intérprete de “Bad Romance” por sus declaraciones al medio Entertainment Tonight acerca de su situación legal. “Estoy tan feliz de que ella pueda tener el futuro que quiere ahora”, decía Gaga sobre la alfombra roja.

“Gracias Lady Gaga por tomarte tu tiempo para decir algo tan amable. Tú me haces llorar. Te quiero”, fueron las palabras de la artista en su cuenta de Instagram.

Britney Spears contenta con el apoyo de Lady Gaga. Foto: Britney Spears/Instagram.

Jueza de Los Ángeles otorga libertad legal a Britney Spears luego de 13 años

Durante la audiencia del último viernes 12 de noviembre, la tutela del patrimonio de Britney Spears llegó a su fin tras una dura batalla legal con su padre iniciada en el año 2008.

Según la artista, Jamie Spears no solo se encargaba de controlar su patrimonio, sino también su vida personal. Es por ello que en los últimos meses, la propia cantante decidió hacer un pedido ante la opinión pública para poner fin a este régimen, el cual consideraba abusivo.