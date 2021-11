JoJo Siwa habló sobre su exnovia Kylie Prew en la alfombra roja de los American Music Awards 2021

Durante la alfombra roja de los American Music Awards de este año, JoJo Siwa se animó a hablar sobre la ruptura con Kylie Prew y su paso a la soltería. La joven cantante dejó en claro que ha cerrado esa etapa de su vida y que se encuentra satisfecha con su situación actual.

La también finalista del concurso de baile Dancing with the stars habló con Jeremy Parsons y Janine Rubenstein de la revista People sobre cómo es la “JoJo soltera”.

“Estuve con mi novia durante nueve meses. Y esos nueve meses fueron increíbles. Y obviamente he hablado de eso. Y una cosa por la que estoy agradecida es que las dos estamos bien”, comentó la bailarina y cantante de 18 años.

La bailarina sorprendió a sus seguidores que veían la transmisión de la premiación al decir que ya no mantenía contacto seguido con su expareja.

Cardi B, quien fue la presentadora en esta entrega de premios, se dirigió a un par de estrellas presentes, una de las cuales fue JoJo Siwa. Al parecer, la hija de la rapera, Kulture, es fanática de Jojo y la intérprete de “Up” desea que la artista visite a su pequeña.

“Déjenme contarles esta historia. Así que mi esposo, estaba tratando de conseguir JoJo Siwa para la fiesta de cumpleaños de mi hija, pero ella está reservada y ocupada. Entonces JoJo Siwa, ¿podrías venir a ver a mi hija en Navidad?”, dijo la cantante mientras el público la acompañaba con aplausos.

Give it UP for our #AMAs host, the one and only, @iamcardib 👏 #CardiAMAs pic.twitter.com/FmyVcU3ho7