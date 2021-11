Janet Barboza sobre Giuliana Rengifo y Alfredo Zambrano: “Estaban muy enamorados”

Janet Barboza salió en defensa de Giuliana Rengifo, quien reveló en Amor y fuego haber tenido una relación con Alfredo Zambrano. De acuerdo a la conductora de América hoy, en el mundo de la cumbia se tenía conocimiento sobre el vínculo sentimental entre el notario y la piurana. Incluso, aseguró que ambos se veían muy enamorados. Además, la presentadora arremetió contra Magaly Medina por enviar indirectas a la exintegrante de Agua Bella.

“Quienes estamos en el medio recordamos que Giuliana y Alfredo Zambrano, o sea, el notario de Magaly, estaban muy enamorados. Recuerdo claramente que con el círculo que estamos en la cumbia se hablaba mucho de esa relación, de que ella iba a su casa de él, que la pasaban bien y llegaban a mis oídos que él estaba muy enamorado de ella”, expresó para Trome.

En esa misma línea, la presentadora criticó a la figura de ATV por su comportamiento en estos últimos días hacia la cumbiambera. “Por eso es que detesta a las mujeres guapas y sexys. Para ella (Magaly), una cantante que sale toda sexy es una bataclana , siempre ha tenido ese pesar y de que su esposo se haya enamorado, tal como se enamoró de Giuliana Rengifo. La relación fue corta, fue un tórrido romance”.

Giuliana Rengifo incómoda con las indirectas de Magaly Medina

La cantante Giuliana Rengifo aseguró estar muy fastidiada con los insultos de la presentadora de espectáculos, tras haber revelado su antiguo romance con el notario. “Porque ella es Magaly Medina y no soy de su estatus social, soy parte del show que ella insulta”, indicó durante una entrevista.

Según Giuliana Rengifo, la conductora Magaly Medina usa su programa para enviarle indirectas luego de que saliera a la luz su antiguo romance con el notario. Foto: composición Giuliana Rengifo, Magaly Medina/Instagram

Giuliana Rengifo confirmó haber tenido un romance con Alfredo Zambrano

Rodrigo González invitó a la cantante a su programa Amor y fuego para preguntar sobre su vínculo sentimental con el notario. Tras ello, Giuliana Rengifo confirmó que sí tuvo una relación con Alfredo Zambrano en el pasado. “Estuvimos cerca de un mes y tanto. Yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación y me di cuenta que la relación no daba para más (...) Fueron pocas las veces que nos veíamos, porque yo viajaba mucho, pero siempre se preocupaba por mí”.