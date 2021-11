Gisela Valcárcel elogia a Yahaira Plasencia: Eres una artista completa porque cantas, bailas y actúas

El reciente performance de Yahaira Plasencia contó con el apoyo de Néstor Villanueva en la última edición de El artista del año, del sábado 20 de noviembre. Tras su entonación de “Cambio dolor”, canción de Natalia Oreiro, la conductora Gisela Valcárcel tomó la palabra para elogiar el espectáculo de la salsera en la pista de baile.

“Bravísimo, hemos invitado a cantantes y pretendemos que semana a semana ellos se vayan mostrando como artistas completos. Hemos visto a Yahaira cantar, bailar y actuar”, expresó muy emocionada la presentadora, mientras la cantante se preparaba para recibir los comentarios del jurado.

De inmediato, Valcárcel le dio el pase a Tilsa Lozano para que dé su apreciación sobre la intérprete de “Y le dije no”. “Yo he sido una de tus más grandes críticas y siempre te vi haciendo playback. La semana pasada te sentí un poco nerviosa, pero ahora mucho más segura. Hay momentos donde te quedas sin aire. Las horas de vuelo te están formando”, mencionó.

Estrella Torres vence a Yahaira Plasencia en El artista del año

Las cantantes Estrella Torres y Yahaira Plasencia tuvieron su primer duelo en la pista de baile. En esta ocasión, la cumbiambera contó con el respaldo de tres jurados, mientras que la salsera solo recibió el voto de Adolfo Aguilar. Además, la exintegrante de Puro Sentimiento se llevó dos puntos extras en el programa y obtuvo el apoyo de Ruby Palomino.

Yahaira Plasencia asegura que no le afectan los malos comentarios

La salsera Yahaira Plasencia contó que no le hacen daño los comentarios luego de haber ingresado a El artista del año porque es parte de ser un personaje mediático.

“Estoy tranquila, no me afectan los comentarios en las redes, yo recibo buenos y malos comentarios, es parte de ser artista. Lo que me pasó en mi primera gala suele suceder cuando bailo mucho, en realidad, ya no me tiene que pasar eso porque trabajo con un productor súper grande, sin embargo, estaba muy nerviosa, me faltó el aire y desafiné”, detalló.