Elías Montalvo sobre ser vinculado a Peter Fajardo: “Me ha mortificado mucho”

Elías Montalvo se ha convertido en uno de los personajes más populares de la farándula peruana en la actualidad. Tras recuperarse del grave accidente que sufrió mientras competía en Esto es guerra, el chico reality ha continuado ganando popularidad gracias a sus videos en TikTok y más recientemente a su incursión en El artista del año; sin embargo, no todo ha sido perfecto, ya que en las últimos días ha estado inmerso en la polémica debido a sus vínculos con Peter Fajardo.

Ante dicha controversia, el modelo de 25 años rompió su silencio y contó que todo lo que se ha dicho sobre su persona lo ha afectado no solo a él, sino también a toda su familia.

“Si bien es cierto, he estado un poco estresado y con mucha carga, pero gracias a esta oportunidad me he podido sacar toda esa carga y enfocarme más en lo que quiero... Somos humanos, no somos de piedra y nos choca todo”, acotó Elías Montalvo.

Elías Montalvo debutó como cantante en El artista del año. Foto: captura EEG/América TV

“Sobre todo yo, que soy una persona nueva, que no estoy acostumbrado a este tema mediático, a que te sigan y te acosen, sí me ha mortificado mucho a mí y a mi familia y pues se podría decir que no estoy tan a mi 100 por ciento, lo intento, pero...”, sentenció el integrante de Esto es guerra.

Como se recuerda, Elías Montalvo ingresó a formar parte de Esto es guerra después de ganar el reality Tiktokers, en el que se realizaban las coreografías más virales de TikTok.

Elías Montalvo es captado ingresando a casa de Peter Fajardo

Las cámaras del programa Amor y fuego captaron a Elías Montalvo ingresando al departamento de Peter Fajardo y conduciendo la camioneta del productor de Esto es guerra.

Elías Montalvo se defiende de críticas en El artista del año

Ante la ola de críticas por su participación en El artista del año, Elías Montalvo se defendió y aseguró se esforzará al máximo por convertirse en el ganador de la temporada.

“Yo no me achico ante nadie. A pesar de que no tengo trayectoria, pero lo daré todo”, aseveró Montalvo durante una entrevista con América hoy.