Elías Montalvo es sentenciado en El artista del año: “No estoy de acuerdo, pero lo respeto”

Elías Montalvo salió victorioso tras enfrentarse a Christian Domínguez en El artista del año el último sábado 20 de noviembre. Gracias al apoyo del público, el tiktoker pudo vencer al líder de Gran Orquesta Internacional. Sin embargo, el chico reality volvió a caer en sentencia, ahora con Ruby Palomino, por lo que aseguró no estar de acuerdo con el puntaje de los jurados en la segunda gala del programa conducido por Gisela Valcárcel.

“No estoy de acuerdo (con el puntaje recibido), pero lo respeto. Los jurados saben lo que califican y no me queda más que decir. Creo que soy de las personas a las que les gusta arriesgar y tienen un concepto de artista como cantar, bailar, animar, levantar al público, y siento que no estoy de acuerdo con mi puntaje. Tengo muchas ganas de quedarme aquí y hacer muchas cosas bonitas para El artista del año y llegar a la final”, contó para Trome.

En esa misma línea, el integrante de Esto es guerra reveló que siempre respeta la opinión de los demás y aseguró perfeccionar ciertos detalles en su performance. “Siempre respeto a la gente que sabe, en este caso el jurado. (Voy a) aceptar las críticas y mejorar, si continúo en competencia. Hay que respetar lo que dice el jurado y aplicar los conocimientos que me faltan”.

Elías Montalvo habla sobre supuesto vínculo con Peter Fajardo

En los últimos días se han difundido imágenes en las que se ve al chico reality ingresando al departamento de Peter Fajardo. Tras los reportajes, Elías Montalvo aseguró sentirse mortificado con este tipo de noticias. “Sobre todo yo, que soy una persona nueva, que no estoy acostumbrado a este tema mediático, a que te sigan y te acosen, sí me ha mortificado mucho a mí y a mi familia, y, pues, se podría decir que no estoy tan a mi 100 por ciento”.

Elías Montalvo y Peter Fajardo

Elías Montalvo respondió a las críticas de Christian Domínguez

Luego de que el cumbiambero y el tiktoker quedaran en sentencia en la primera gala de El artista del año, el líder de Gran Orquesta Internacional arremetió contra el chico reality, por lo que Elías Montalvo respondió fuerte y claro a las críticas de Christian Domínguez. “Está bien que Christian sea experimentado y tenga mucha cancha, mucha trayectoria, pero no me gusta que me minimicen por ser joven”.