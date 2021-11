El artista del año: Claudia Serpa llora tras obtener el puntaje más alto de la gala

Una de las revelaciones de esta temporada en El artista del año es sin duda Claudia Serpa. La actriz cómica, que destaca en El reventonazo de la Chola, ha impactado en más de una oportunidad al jurado con su talento para el canto y el baile.

Durante la segunda gala del reality, llevada a cabo este sábado 20 de noviembre, Serpa demostró estar muy bien preparada para este tipo de competencias, pues la joven artista se impuso con el puntaje más alto de la noche tras interpretar “El premio mayor” de Laura León.

“En la noche, la mejor, me ha encantado tu actuación, me ha encantado tu canción, me ha encantado tu baile, me ha encantado tu look, me ha encantado todo. Has estado extraordinaria. Te felicito”, sostuvo Adolfo Aguilar, ante la emoción de la concursante.

Los otros miembros del jurado respaldaron los comentarios de Aguilar al brindarle una puntuación de 10, 11, 10 y un voto secreto.

Al darse cuenta que la suya era la calificación más alta en lo que iba de la gala, Serpa solo atinó a arrodillarse y echarse a llorar mientras Gisela Valcárcel también la felicitaba.

“Tremendo puntaje hasta este momento, la mejor de la noche. Bravo, Claudia, bravo”, se le escuchaba decir a la conductora.

Claudia Serpa impresionó a Deyvis Orosco en su debut en El artista del año

El cantante de cumbia felicitó a Claudia Serpa luego de que esta brindara su primera presentación en El artista del año. Pese a algunos defectos en la performance de la cantante, Orosco reconoció el gran talento de la actriz.

“Yo creo que ciertos detalles son importantes, pero nadie puede negar el trabajo completo. (...) Yo soy un artista que se cae, pero ella comenzó bien. A mí me encantó tu presentación, no coincido con mis amigos”, sostuvo el intérprete.

Claudia Serpa lanzó cover de “Tan enamorados”

En agosto de este año, la actriz cómica deleitó a sus fans con el tema “Tan enamorados” de Ricardo Montaner. Así, la figura de América TV, volvió a sus raíces musicales.

“Estoy feliz de regresar al canto luego de más de un año debido a la pandemia. Desde jovencita me gustó la música, ingresé a programas concursos como La voz Perú, donde me di a conocer, aunque más me conocen por mi faceta de actriz cómica, pero soy cantante de corazón”, aseguró.