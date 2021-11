Deyvis Orosco comparte tema que compuso para su hijo Milan: “Te soñaba antes de tenerte”

Una vez más Deyvis Orosco ha enternecido los corazones de todos sus seguidores. Esta vez, el músico publicó en su cuenta de Instagram un video que grabó el 17 de noviembre, día en que nació su primer hijo Milan Orosco, horas antes de conocerlo.

“Les comparto esto, nunca había estado tan nervioso, ni antes de subir a un escenario, creo que van a entender por qué”, se le escuchaba decir al cantante mirando a la cámara evidentemente emocionado.

“Los que ya son papás creo que van a entender. Igual me estoy haciendo el fuerte porque ella (Cassandra Sánchez) está por allá, cuando viene me hago el que no tengo nervios, pero estoy creo que a horas de que llegues”, continuaba relatando el intérprete.

Acto seguido, Deyvis, con guitarra en mano, entonó una tierna melodía con un mensaje de amor para su primer hijo.

“Esperándote estoy, fruto de nuestro amor, cuántas veces soñé contigo entre dicha y dolor. En brazos te tendré, mi pequeño bebé, mil historias te contaré cada vez que tú estés”, rezaban las primeras líneas del tema compuesto por Orosco.

Notablemente conmovido, el artista concluyó su video con una tierna frase. “Aquí te estoy esperando hijo”, finalizó.

Si bien el tema fue grabado el día que Milan nació, fue hace unas horas que el intérprete se animó a hacer publica esta dedicatoria.

“Te soñaba antes de tenerte y hoy ya estás aquí. Previos a tu llegada hijo mío. Milan Orosco”, se leía en la descripción del video publicado en redes sociales.

Fans reaccionan al tema de Deyvis dedicado a su hijo

Los seguidores de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se conmovieron tras escuchar el tema del músico compuesto exclusivamente para su bebé. Así lo expresaron en la caja de comentarios.

“Qué bella canción. Esto me hizo reflexionar en si ahora soy como mi papá me soñó”, “Qué linda canción, lo cantas con todo el corazón. Tu hijo es el regalo más lindo, que Dios los bendiga”, ”Los que somos papás nos identificamos, gracias por compartir con nosotros estos momentos importantes”, manifestaban algunos usuarios.

El día que Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se convirtieron en padres

Este 17 de noviembre, tras una larga espera, Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco trajeron al mundo a su primer hijo. El intérprete de cumbia anticipaba la llegada de su pequeño a través de sus historias de Instagram, pero fue Magaly Medina quien finalmente lanzó la primicia.

La presentadora de televisión reposteó una de las historias de Deyvis con la frase “Felicidades. Ya eres papá”. De esta manera, la conductora de Magaly TV, la firme confirmaba el nacimiento del primer bebé de la pareja.