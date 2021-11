Claudia Serpa sobre su ingreso a El artista del año: “Yo no he tenido padrino, invierto en mi carrera”

La segunda gala de El artista del año, del último sábado 20 de noviembre, tuvo muchas sorpresas. La inesperada eliminación de Christian Domínguez luego de batirse a duelo con Elías Montalvo. En esta edición la que calló a todos fue la presentación de Claudia Serpa, quien interpretó “El premio mayor” de Laura León y se llevó el mejor puntaje de la noche.

“Estar en este escenario es emocionante, te lo juro, nunca había pisado un escenario tan imponente como este. De verdad que me causó mucha emoción que llegué hasta las lágrimas, y es por mi trabajo y esfuerzo que vengo haciendo de años. No solamente en este momento, sino de años que vengo trabajando. Yo no he tenido padrino, invierto en mi carrera, siempre me he enfocado en todo lo que gano invertirlo en mi carrera” , contó para Trome.

Además, la cantante agradeció al canal por darle la oportunidad de participar en el reality de talento. “Estoy muy agradecida con este canal, son lo máximo. Me están dando una buena vitrina para dar a conocer mi talento, y todo el esfuerzo que vengo haciendo de años. De verdad, yo agradezco haber pisado este canal”, precisó.

Yahaira Plasencia sentenció a Claudia Serpa

En la primera gala de El artista del año, Claudia Serpa fue sentenciada por Yahaira Plasencia, quien aseguró no haber visto un show completo tal como lo solicitaba el formato del programa. “Esto no es estrategia. Simplemente, he visto la presentación de cada uno de mis compañeros y esto es El artista del año, canto, baile, musical, show, todo en un solo paquete. No todos lo han hecho, entonces esto va porque yo lo he visto así”, indicó.

Claudia Serpa le responde a Yahaira Plasencia

Luego de las críticas de la salsera, Claudia Serpa no se quedó callada y le respondió a Yahaira Plasencia. “Me sorprendí con su sentencia y sus comentarios, porque hay que tener un poco de criterio antes de opinar. Me tocó cantar una balada, y le pregunto a Yahaira, ¿En una balada se puede bailar? Hay que tener un poco más de criterio al sentenciar. Creo que debió de votar y quedarse callada. Quizás me ve como una rival potente. Me sorprendió que en la primera gala me quiera eliminar”, mencionó.