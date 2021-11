Christian Domínguez tras ser el primer eliminado de El artista del año: “Es parte del juego”

En la última edición de El artista del año, del sábado 20 de noviembre, se vivió el duelo entre Elías Montalvo y Christian Domínguez, quienes en la primera gala fueron los sentenciados del programa. Luego de las presentaciones, el líder de la Gran Orquesta Internacional fue eliminado tras no haber superado en votos del público al chico reality. El cumbiambero lamentó no seguir en carrera y contó que nunca le gustó la idea de las votaciones de la gente, sin embargo, afirmó que la respeta.

“Sobre el tema de las votaciones, yo no he sido muy partidario nunca, en ninguna de las competencias en las que he estado, me guie por eso, pero es parte del juego, del show y lo sabíamos. Ya está”, reveló para Trome.

El cumbiambero dijo sentirse muy triste por haber abandonado la pista de baile, ya que tenía mucho talento para demostrar. “Triste siempre porque tenía para dar muchas cosas, pero así son los concursos. Cuando me lo propusieron, no pensé (ser el primer eliminado), pero son decisiones y ya está. Yo me voy con lo que se mostró y es lo importante”, expresó.

Christian Domínguez es troleado por Tilsa Lozano

Tras la presentación del actor, Tilsa Lozano dudó en trolear a Christian Domínguez en la segunda fecha de El artista del año. “La semana pasada, te critiqué, seguramente si en la semana pasada si compraba una entrada para tu concierto, pedía devolución. Esta semana compraba una entrada, pero no cualquier entrada, sino la platinum, adelante, en primera fila. De verdad, lo tuyo es esto, tú eres un showman. Has bailado, cantado, esto es lo tuyo”, afirmó la modelo.

Elías Montalvo eliminó a Christian Domínguez en El artista del año

El reconocido artista Christian Domínguez tuvo que dejar El artista del año luego de enfrentarse a Elías Montalvo. Durante el reality de talento, el cumbiambero criticó al tiktoker por su poca trayectoria. Ante ello, el integrante de Esto es guerra contestó: “Está bien que Christian sea experimentado y tenga mucha cancha, mucha trayectoria, pero no me gusta que me minimicen por ser joven”.